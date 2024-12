Cu 4,6% se va scumpi orice bilet de tren începand din 15 decembrie. Un motiv în plus de nemulţumire pentru călători. Astfel, preţul unui bilet Bucureşti - Cluj Napoca creşte de la 136 la 142 de lei. Iar unul pe ruta Bucureşti - Timişoara va fi mai scump cu aproape 7 lei. "Se actualizează anual cu rata inflaţiei. Creşterile de cheltuieli au un impact constant asupra calităţii lucrărilor de reparaţii şi de întreţinere a materialului rulant", a declarat Ștefan Roșeanu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară.

Plătim mai mult pentru a sta şi mai mult în tren. Tot de la jumătatea acestei luni intră în vigoare noul mers al trenurilor. Călătoria este programată să dureze mai mult pe toate rutele. De la Bucureşti la Timişoara, dacă acum facem 10 ore şi 23 de minute, spre finalul anului vom calatori timp de 11 ore şi 36 de minute. Ruta Bucureşti - Arad o vom parcurge în mai bine de 13 ore, cu o oră şi 10 minute în plus faţă de cât durează acum. Şi din Capitală până la Craiova vom face mai mult, cu aproape o oră.

"An de an creşte durata călătoriei. Nu sunt bani pentru a se face modernizările care ar trebui, pe calea ferată. Viteza de circulaţie e de 40 de km la oră, pentru trenurile de călători, adică mai mică decât viteza unei maşini prin oraş. Ceea ce este ruşinos pentru România", a declarat Rodrigo Maxim, lider sindical CFR. CFR dă vina pe şantierele deschise pe căile ferate, care impun limitări de viteză, dar şi circulaţie pe un singur fir. "Multitudinea de şantiere pe care le avem astăzi deschise în ţară pentru modernizarea căii ferate îşi spune cuvântul prin lungirea unor timpi de parcurs. Lucru care sper că, în termenul cel mai scurt, un an, doi, totuşi să-l vedem inversat", a declarat Ștefan Roșeanu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară. CFR a ajuns la întârzieri de 9 ani într-un singur an. Zilnic, pe căile ferate circulă 1.100 de trenuri.

