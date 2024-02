Vezi și

Valeriu are o colecţie de plante exotice acasă. Şi nu se poate abţine să nu şi mai ia unele noi

Valeriu: Kiwi, bananul şi dafinul. Kiwi anul acesta s-ar putea să facă fructe, dafinul este de dau şi la vecini. Trebuie îngrijite - îngrăşăminte organice, stropite că altfel nu se poate.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: Cine îşi doreşte o astfel de plantă acasă trebuie să ştie că dacă o ţine înăuntru, are nevoie de mininum 4 ore de lumină naturală în fiecare zi, iar dacă o ţine afară, trebuie să o ude zilnic. Un astfel de citrus porneşte de la 130 de lei şi poate ajunge până la 2650 de lei pentru plantele care depăşesc doi metri.

Pentru că a vrut să dea un aer fresh locuinţei sale, Georgiana a adunat şi ea multe plante tropicale. Le îngrijeşte atent, verifică dacă au destulă apă sau căldură

Georgiana Ionescu, creator de conținut: Am început să luăm câte una, câte două şi am ajuns să avem 20-30 de plante. Le luăm adaptat temperaturii şi luminozităţii. Sunt plante cărora le place foarte mult soarele sunt plante care iubesc mult semi-umbra. Am început să citesc pe internet ce plante s-ar potrivi camerei ăsteia.

Plantele tropicale se vând cu preţuri între 200 de lei şi 1.600 de lei in funcție de specie și mărime. Au prins cel mai bine la noi palmierii, măslinii, citricii sau leandrii.

Ana Maria Băbușoiu, specialist marketing: Dipsisul cred că este cel mai căutat, se numeşte palmierul trestie de aur pentru că dă foarte bine şi bineînţeles sterlizia nicolai, care poate atinge dimensiuni destul de mari şi este decorativă pentru că poate delimita spaţiile.

Dacă vrem să ne bucurăm de plantele exotice cât mai mult timp, trebuie să le învăţăm nevoile.

Nicu Bocancea, artist floral: Am luat vase de sticlă, transparente, am luat planta, am pus puţin drenaj. E foarte important să avem un drenaj al plantei, altfel începe să aibă prea multă umiditate şi iarăşi nu e bine. E foarte cool să avem o plantă cu rădăcinile la vedere. Ca trenduri, acum sunt plantele unicat. Anturium clarinervum o arata, avem o alocasia zebrina.

Clima tot mai caldă ne va permite să creştem fructe tropicale şi în curte, spun specialistii. Deja sunt locuri din ţară unde baby kiwi, banana nordului sau curmalul chinezesc s-au adaptat deja.

