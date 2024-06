Gradul de creatvitatea al elevilor din România este printre cele mai slabe din Europa, potrivit celui mai nou volum al rezultatelor PISA. "Minti creative, şcoli creative" arata ca tara noastra are un scor mediu de doar 26 de puncte, in conditiile in care media OECD e undeva la 33 de puncte. Modele educationale ne sunt scolile din Singapore, iata cu 41 de puncte, sau Finlanda cu un scor de 36. România depășește doar Moldova, Cipru, Bulgaria și Albania, iata, 13 puncte.

Ministerul Educației a emis o serie de recomandări pentru profesori

58% dintre elevii de 15 ani au atins doar nivelul 3 de competenta, pe o scara de la 1 la 6. Adica au reusit sa genereze idei sau solutii originale doar in contexte familiare lor. Doar 14,3% dintre elevii români au fost de Nivel 5 sau 6 la testul de gândire creativă. Adica au obtinut nivelul de performanta.

Şi ne mai incadram la un record negativ. Avem cele mai mari diferențe între rezultatele elevilor din medii dezavantajate și ceilalti colegi ai lor. O diferenţă de 15 puncte daca ne uitam la statutul socio-economic.

În tot acest context, Ministerul Educației de la noi a emis o serie de recomandări pentru profesori, măsuri care sa dezvolte aceste competențe de care ducem grav lipsa in scoala romaneasca.

