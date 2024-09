Prima zi de şcoală a fost pentru mulţi cel mai bun prilej de a-şi etala ultimele cumpărături în faţa colegilor. La liceele cu renume din Bucureşti, adolescenţii s-au întrecut în branduri de lux.

"Am nişte Balenciaga-uri track, o geantă Michael Kors şi un compleu. Vreau să arăt bine mai ales în prima zi de liceu. E la modă să-ţi pui gene, arăt bine cu gene!", spune o elevă.

La şcoală, ca pe podium

Elev: Deci acesta, am dat 16 milioane pe el, avem pantalonii, pe ăştia am dat 300 de euro când s-au lansat şi avem aceşti Diori B30, am dat 1300 de euro pe ei.

Reporter: Şi profesorii ce au zis când te-au văzut aşa, cu tricou rupt, cu pantaloni scurţi?

Elev: Suntem în 2024, nu mai contează aşa mult cum suntem îmbrăcaţi, contează ce avem aici.

Elevă: Am tricoul ăsta de la Dior, fusta este de la PNK, Valentino-urile, geanta mea preferată şi câteva bijuterii.

Reporter: Cam cât costă, aşa, outfit-ul tău astăzi?

Elevă: Destul!

La Timişoara, cine a vrut să iasă de-a dreptul în evidenţă, a venit la şcoală pe motor!

Reporter: Ţi-ai accesorizat ţinuta cu motorul?

Elev: Da! Se poate conduce doar la 16 ani până la 18. Am geacă de motor, că trebuie să mă protejez, un top simplu.

La şcolile de elită, nici părinţii nu s-au lăsat mai prejos

Au venit cu maşini de zeci sau chiar sute de mii de euro. Au fost însă şi elevi care au ales să se îmbrace simplu şi fără logo-uri la vedere.

"Eu nu m-am îmbrăcat foarte scump! Deci am Jordanii ăştia, 1, cred că sunt 500 de lei, am pantalonii ăştia, nu ştiu ce firmă sunt, cred că am dat 60 - 70 de lei, tricoul ăsta 120. Fiind prima zi de şcoală şi o zi importantă, chiar ultima pentru noi, am zis să fim mai eleganţi şi exemplari", a spus un elev.

"Nu trebuie să cheltuim mulţi bani, trebuie să facem o selecţie de piese care sunt cheie şi care se integrează foarte bine în această garderobă de şcoală", explică Ana Cornea, consilier de imagine.

Noile reglementări din învăţământ prevăd ca elevii să meargă la şcoală îmbrăcaţi decent, însă nu definesc exact ţinuta adecvată pe care ar trebui să o aibă.

