Beatrice este din Bucureşti, are 6 ani şi jumătate şi azi a păşit pentru prima dată într-o şcoală. La fel si Eva, care, deşi se uită la doamna invăţătoare, e cu gândul la mama ascunsă după uşă.

Cea mai grea zi a fost pentru elevii din clasele pregătitoare

"Nu o ştiam că e așa emoționată, chiar a și plâns, și eu, cu lacrimi în ochi, e absolut normal pt toți părinții", spune o mamă.

"Părinţii mi-au spus că o să fie bine şi au spus că speră să fie bine pentru mine", spune un elev în clasa pregătitoare.

Sunt aproape 7 mii de elevi care intră în clasa pregătitoare în Timiş. Pentru ei, cel puţin aici la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara, festivitatea a putut fi urmărită, relaxat, de pe saltele. Or fi ei mici, dar sunt puşi pe fapte mari.

Cele mai multe zâmbete, cele mai multe flori și foarte mult bucurie au fost în curtea școlii. Mai ales dacă ne referim la boboceii din clasele pregătitoare, cei care au avut astăzi prima zi de școală din viață lor. De mâine, însă, toți elevii trebuie să se supună unor reguli mult mai dure pe care le au acum toate unitățile de învățământ.

Vizaţi de noile sancţiuni sunt mai ales elevii de liceu

Dacă deranjează orele, ajung în sala de detenţie, pot rămâne fără bursă ori fără telefonul mobil.

Reporter: Dacă urci pe poartă, ajungi în sala de detenţie?

Elev: Nu cred, uneori şi unii profesori vor să facă poză cu noi! E tradiţie să ne urcăm pe poartă, facem o poză și vedem cum am evoluat de la an la an.

Un tânăr e în clasa a douăsprezecea şi a venit să îl impresioneze pe Klaus Iohannis.

"Îmi place foarte mult America, după cum se poate observa, și cum astăzi avem un invitat atât de special, am zis să mă îmbrac și eu mai frumos. Am încercat să găsesc ceva cu steagul României, dar din păcate nu aveau la magazinul la care am fost", spune David Luca, elev.

Reporter: Cât costă ținuta ta?

David Luca: Costumul vreo 400 de lei și ghetele 300 de dolari.

Președintele țării a deschis festivitatea de la Colegiul Mihai Viteazul din București, pe care îl consideră sursă de inspirație pentru elevii din toată țara. "Rezultatele reformelor în educație se văd în timp, iar eu sunt convins că acestea se vor vedea pe măsură ce generațiile noi vor ajunge la momentul examenelor naționale", a spus preşedintele.

"Noi suntem o școală foarte bună și condiții extraordinare, dar din păcate în toată țară sunt multe școli care nu au și consider că acolo trebuie îndreptată atenția", spune un elev.

De exemplu, la doi paşi de Târgu Jiu, într-o singură clasă învață 12 elevi de la clasa pregătitoare și până la a patra. Simultan.

"Destul de dificil să predai patru discipline într-o singură oră de curs, dar experienţa ne-a învăţat şi lucrul acesta, iar elevii nu au de suferit", spune Lavinia Cernătoiu, învăţătoare.

La nivelul judeţului Gorj, aproximativ trei mii de elevi învaţă simultan. Toţi sunt din mediul rural, unde numărul de şcolari este tot mai mic cu fiecare an.

