Evaluarea Națională 2027: Ministerul Educației a anunțat calendarul oficial pentru elevii de clasa a VIII-a

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, marţi, forma finală a calendarului de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026 - 2027 şi a calendarului simulării acestui examen.

Astfel, pe 22 iunie 2027 se va susţine proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale, iar pe 24 iunie proba la Matematică.

Când au loc simulările și probele finale

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor da pe 25 iunie proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

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Rezultatele vor fi afişate pe 30 iunie, până la ora 12:00, şi în aceeaşi zi vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi se vor putea depune contestaţiile. Şi pe 1 şi 2 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi se vor depune contestaţii.

Pe 7 iulie vor fi afişate rezultatele finale după soluţionarea contestaţiilor.

Calendarul de desfăşurare a simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026 - 2027 este următorul: