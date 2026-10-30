Tezele unice naţionale ar putea reveni. Ce pondere ar urma să aibă acestea pentru admiterea la liceu

Sunt lucruri care în învăţământul românesc nu se schimbă sau se schimbă mult prea lent: greutatea ghizdanelor, lipsa toaletelor, nevoia de meditaţii şi programa învechită. În schimb sunt lucruri care se schimbă de la an la an: ministrul, numărul vacanţelor... Iar acum tezele comune pentru toți elevii de gimnaziu. Mai exact, la patru ani după ce tezele semestriale au fost eliminate, ele ar putea reveni.

Clasele 5-8 ar putea avea astfel evaluări după aceleași subiecte, în toată țara. Iar notele ar putea contura un portofoliu care să conteze inclusiv la admiterea la liceu.

Mădălina Iacob, reporter Observator: Nu e o decizie nouă, e doar un plan nou. Rămâne de văzut dacă se pune în aplicare sau nu, iar argumentele sunt aceleași pe care le-ați mai auzit și în alți ani din partea expertilor în educație, care sunt de acord cu acest lucru.

Parcursul educațional al elevului ar trebui să conteze la admiterea la liceu, deci un portofoliu educațional pe care să îl aibă elevul cu anumite note și care să conteze mai departe în clasa a 8-a atunci când își alege sau nu liceul la care vrea să dea mai departe. De altfel, OECD merge tot înspre această decizie și ne încurajează să renunțăm la un singur examen.

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Ce înseamnă asta? Că avem mai multe note pe parcursul gimnaziului pentru un elev și nu mai contează doar acel examen unic, evaluarea națională de la clasa 8-a, adică două ore în care toată presiunea și tot stresul există asupra elevilor de clasa 8-a și asupra familiilor lor. Știm despre acest lucru pentru că vorbim în fiecare vară despre acest examen.

Deci ar trebui să existe practic o pondere din aceste teze naționale care se dau la finalul fiecărui an și să conteze mai departe la admiterea la liceu. Poate 30% aceste teze unice naționale și 70% evaluarea națională.

Este o idee a ministrului delegat susținut de altfel și de experții de educație, dar rămâne de văzut când se va întâmpla și când se va lua această decizie.