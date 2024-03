Vezi și

Nouă Lege a Educaţiei interzice folosirea telefonelor doar în timpul orelor. Profesorii pot să le confiște şi să le returneze ulterior fie elevului, fie părintelui, însă de cele mai multe ori se merge pe încredere. La școală generală numărul 30 din Timișoara, s-a încercat interzicerea totală a telefoanelor, însa fără succes.

Părinţii spun că vor să aibă control asupra copiilor cât sunt la şcoală şi se opun regulii

Mihaela Șora – director Șc. Gen. 30 Timișoara: Nu am putut pentru că nu am avut baza legală nu văd cum am putea noi că dascăli, să fim prezenți în toaletele unde ei se filmează, în diferite colțuri din hol unde ei se filmează, nu putem depista că el nu a lăsat telefonul și înregistrează.

Iulia Pop – reporter Observator: În unele clase, cutiile cu telefoane sunt folosite cu succes. În ore. În pauză însă, dispozitivele dispar în câteva secunde. Legea lasă loc de interpretări, elevii sunt inventivi, profesorii îngăduitori, iar părinții vor să aibă control. În astfel de condiții sunt slabe șanse că telefoanele mobile să fie interzise total.

Telefoanele mobile, sursă de traume pentru elevi

Chiar şi aşa, propunerera a fost discutată în şedinţa Colegiului Prefectural. Autorităţile susţin că telefoanele pot să devină instrumente de intimidare și sursă de traume pentru elevi.

Ovidiu Drăgănescu – subprefect: Deci telefonul trebuie să fie foarte foarte atent organizat sistemul acesta de preluare a telefoanelor și de returnare la finalul cursurilor. Evident, din păcate, primii care se opun sunt părinții.

Cosmin Hogea – ISJ Timiș: Este posibil acest lucru? Orice este posibil, poate reușim să avem o inițiativa legislativă pentru a modifica și a impune această restricție. Cadrele didactice intervin de fiecare dată când e cazul, acum am și suportul legislativ necesar, dar aceste lucruri se întâmplă în timpul orei... Majoritatea cazurilor cu care noi ne confruntîm se întâmplă în pauze.

Conform regulamentului şcolar, sancţiunile pentru elevi încep de la observaţie scrisă şi avertisment şi pot ajunge până la scăderea notei la purtare sau chiar exmatriculare, dacă vorbim despre copiat sau înregistrarea orelor de curs.

