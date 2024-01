Vezi și

Scanerele pentru simularile naţionale au sosit deja în şcolile din toata ţara, O dată cu ele, şi instructajul din partea Ministerului Educaţiei. Dupa ce termina examenul, fiecare elev trebuie sa duca la catedră lucrarea, acolo unde va fi scanată fiecare pagină. Tot acest proces dureaza cel mult cinci minute pentru fiecare copil. "Pe masură ce scanam paginile acesteia sunt salvate într-un folder o să se învete colegii sa poata fi aliniata corect lucrarea, sa fie data fiecare dintre pagini. Problema e ca exista caietul care are cel putin 10 pagini", a declarat Daniela Voinea.

Pe grupurile dascălilor curg deja plângerile despre noua tehnologie

Pe grupurile dascălilor curg deja plângerile despre noua tehnologie. Dacă sistemul pică ori dă erori, copiii vor fi nevoiţi să stea la rând multe ore. "Mi se pare un proces greoi, la modul că este vorba totuşi de un aparat, care o dată face corect, o dată face incorect. De exemplu, eu când l-am folosit, butonul lui nu funcţiona şi a trebuit să folosesc mouse-ul în locul acelui buton. Mie mi-e frică, nu stiu cu scanerulul ala, o sa se blocheze, nu, o sa se logheze, nu o sa se logheze, vine codul, nu vine codul", a declarat Claudia Chiru, învăţătoare.

Elevii sunt şi ei în ceaţă. "Nu stii ce se intampla cu lucrarea ta, nu stii cum se rezolva, cum se corectează", spune o elevă. "Nu trebuie sa puna presiune pe note pentru că notele se trec doar daca elevii isi doresc. Legat de scanere nu vad plangeri ale parintilor, ci mai degraba ale cadrelor didactice, care vor sa stea intr-o zona de confort", spune un părinte. Ministerul Educaţiei transmite părinţilor că nu au motiv de panică. Iar elevilor - să nu aibă emoţii: aparatele antifraudă vor fi în avantajul lor.

"Este esential faptul că pentru elevi nu se întamplă nimic deosebit. Singurii care a rputea sa considere ca li se complica activitatea este cei care scaneaza lucrarile. Ghidul are cateva pagini, el explica amanuntit fiecare pas", a declarat Sorin Ion, ministerul Educaţiei. Odată ce lucrarea scanată a ajuns în platforma digitalizată, foaia este anonimizată si repartizată aleatoriu catre doi profesori din tara. In cazul in care cei doi pun note care au diferenta mai mare de un punct intre ele, sistemul trimite lucrarea catre alti doi evaluatori. "Eliminam total riscurile generate de transportul lucrarilor intre judete. Eliminam complet riscurile sau erorile generate fie de pe transcrierea notei de pe lucrare de pe aplicatia informatica, fie riscurile de compunere a notei finale", a declarat Sorin Ion, ministerul Educaţiei. Peste 12.000 de dispozitive au fost achizitionate de Ministerul Educaţiei pentru simularile nationale şi pentru examenele de vara viitoare.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰