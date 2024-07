UPDATE 9:00 - A început proba scrisă la Geografie din cadrul examenului de Bacalaureat 2024. Absolvenții clasei a XII-a au primit subiectele și au la dispoziție 3 ore pentru a le rezolva.

Continuă emoțiile pentru absolvenții clasei a 12-a, care susțin bacalaureatul, sesiunea de vară, examen care se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru 6.156/31.08.2023 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010.

După ce luni, 1 iulie, elevii au susținut proba scrisă la Limba şi literatura română, iar marți, 2 iulie, s-a desfăşurat proba obligatorie a profilului, Matematică şi Istorie, astăzi, 4 iulie, are loc a treia probă scrisă, cea la alegere, care diferă în funcție de profil. Elevii au de ales din următoarele materii: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie și Psihologie. Ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, are loc pe 5 iulie și va fi susținută de elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Conform calendarului aprobat de ministerul Educației ( https://edu.ro/bacalaureat ), rezultatele inițiale vor fi afişate luni, 8 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 26:00 - 18:00, acestea urmând a fi soluționate între 9 și 11 iulie. Afișarea rezultatelor finale se va face în data de vineri, 12 iulie 2024.

La prima proba scrisă, cea la Limba și literatura română, s-a înregistrat o rată de participare de 98,3%: 123.583 de candidați prezenți dintr-un total de 125.694 de candidați înscriși - toate promoțiile - pentru susținerea acestei probe). 2.077 de candidați au fost declarați absenți, iar 34 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. În cazul probei obligatorii a profilului - Matematică și Istorie - rata de prezență a fost de 97,7%: 123.647 de candidați din totalul celor 126.571 de candidați înscriși (toate promoțiile) pentru a o susține. Au absentat 2.889 de candidați, iar 35 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Reguli la Bacalaureat 2024. Cum se desfășoară proba scrisă la Geografie

Astăzi, 4 iulie, peste 134.000 de candidați - 119.000 din promoția curentă și 15.000 din seriile anterioare - sunt așteptați să susțină bacalaureatul, proba scrisă la Geografie. Accesul elevilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza actului de identitate. Proba începe la ora 9.00, iar timpul destinat rezolvării subiectelor este de 3 ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, conform Procedurii de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Se foloseşte doar hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele "Anulat", se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. În timpul desfăşurării probei scrise la Geografie, asistenţii nu dau candidaţilor nicio indicaţie, nu discută între ei şi nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei şi nu au alte preocupări în afară de supraveghere. În cazul în care aceştia încalcă aceste dispoziţii, preşedintele comisiei poate decide înlocuirea lor şi, dacă este cazul, poate face şi propunere de începere a procedurii de cercetare disciplinară.

În timpul desfăşurării probei, în sala de examen au voie să intre numai:

preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei din centrul de examen;

persoane delegate de către Comisia Naţională de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfăşurarea corectă a examenului.

După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini. La expirarea celor trei ore acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării. Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de examen. La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă au fost barate spaţiile nescrise. În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acesta va fi eliminat din examen.

Subiecte Bac 2024 la Geografie

Examenul național de bacalaureat reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului liceal. Subiectele pentru proba scrisă la Geografie se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor.

Listele conținuturilor pentru examenul de Bacalaureat în acest școlar sunt disponibile ► aici

Subiectele se afișează în fiecare zi cu probă de examen, la ora 15:00 ► aici

În cadrul examenului de Bacalaureat 2024, Geografia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare. Programa pentru examen vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană.

COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii ale spaţiului european şi naţional

2. Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei, ale României şi ale Uniunii Europene, reprezentate pe hărţi

3. Explicarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale din mediul înconjurător (geografic), la nivelul continentului şi al ţării noastre

4. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a Europei, a Uniunii Europene şi a unor ţări

5. Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre

6. Prezentarea caracteristicilor de geografie fizică şi umană ale unui teritoriu

7. Prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din Europa şi din România

8. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic, dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul înconjurător la nivelul continentului, al Uniunii Europene şi al României, prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale sau prin utilizarea datelor statistice şi a reprezentărilor grafice şi cartografice

9. Prelucrarea informaţiei: transformarea (transferul) informaţiei dintr-un limbaj în altul, de exemplu din informaţii cantitative (date statistice) în reprezentări grafice, din reprezentări grafice în text sau în tabel etc.

10. Realizarea de corelaţii între informaţiile oferite de diverse surse (texte geografice, tabele, reprezentări grafice şi cartografice, imagini etc.).

11. Rezolvarea de probleme

CONŢINUTURI

Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană (clasa a XII-a)

A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ

1. Spaţiul românesc şi spaţiul european

2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:

- relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)

- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)

- hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră

- învelişul biopedogeografic

- resursele naturale

3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României

- harta politică a Europei; România ca stat al Europei

- populaţia şi caracteristicile ei geodemografice

- sistemul de oraşe al Europei

- activităţile economice – caracteristici generale

- sisteme de transport

4. Mediu înconjurător şi peisaje

5. Regiuni geografice în Europa şi în România:

- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România

- studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii

6. Ţările vecine României

B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ

1. Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene

2. Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene

3. Statele Uniunii Europene:

- privire generală şi sintetică

- Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria

4. România ca parte a Uniunii Europene:

- oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană

- România şi ţările Uniunii Europene – interdependenţe geografice, economice şi

culturale

5. Problema energiei în Uniunea Europeană şi în România

C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane

2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane

3. Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane

4. Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană

5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii.