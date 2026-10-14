Subiectele și baremul de evaluare pentru prima probă a concursului de directori și directori adjuncți 2026 au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Peste 6.600 de candidați au susținut, pe 13 octombrie, un test de evaluare a competențelor, format din 20 de întrebări de raționament verbal, numeric și logic. Aproximativ 69% dintre participanți au promovat această etapă și pot continua concursul. Următoarea probă, cea scrisă, este programată pentru 20 octombrie 2026.

Subiecte și barem la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când este proba scrisă - Shutterstock

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a început marți, 13 octombrie 2026, cu proba de evaluare a competențelor. Examenul s-a desfășurat în 42 de centre de concurs din țară, dintre care două au fost organizate în municipiul București.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, evaluarea s-a realizat digitalizat, pe o platformă dedicată, iar candidații au avut la dispoziție maximum 60 de minute pentru rezolvarea testului.

Subiecte concurs directori 2026. Ce întrebări au primit candidații

Subiectele pentru concursul de directori 2026 au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) și au vizat situații ipotetice din activitatea curentă a unei școli.

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Subiecte și barem la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când este proba scrisă Edu

Testul standardizat a inclus 20 de itemi, fiecare valorând 0,5 puncte. Fiecare întrebare a avut patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă.

Subiecte și barem la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când este proba scrisă Edu

Subiecte și barem la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când este proba scrisă Edu

Subiecte și barem la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când este proba scrisă Edu

Subiecte și barem la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când este proba scrisă Edu

Subiectele au fost împărțite în trei categorii:

7 itemi de raționament verbal , care au verificat capacitatea candidaților de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective.

, care au verificat capacitatea candidaților de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective. 7 itemi de raționament numeric , care au evaluat abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect probleme matematice.

, care au evaluat abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect probleme matematice. 6 itemi de raționament logic, care au testat capacitatea de a înțelege idei exprimate prin logică și rațiune.

Subiectele și baremul de evaluare pentru proba din 13 octombrie 2026 pot fi consultate pe platforma oficială a Ministerului Educației.

Ce notă trebuie să obțină candidații pentru a promova

Pentru promovarea probei de evaluare a competențelor, candidații trebuie să obțină minimum nota 6. Ministerul Educației precizează că nota obținută la această etapă nu este inclusă în media finală a concursului, însă promovarea este obligatorie pentru participarea la probele următoare.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestații în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Rezultate concurs directori 2026. Peste 4.600 de candidați au promovat prima probă

Conform datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării pe 13 octombrie 2026, înainte de soluționarea contestațiilor, 4.615 candidați au obținut cel puțin nota 6.

Subiecte și barem la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când este proba scrisă Edu

Din totalul de 6.841 de candidați înscriși și validați, 6.684 au fost prezenți la evaluare, ceea ce reprezintă o rată de participare de 97,7%.

Principalele rezultate ale primei probe sunt:

6.841 de candidați înscriși și validați;

6.684 de candidați prezenți la examen;

4.615 candidați care au obținut minimum nota 6;

Rata de promovare a fost de 69,05%, cu 6,45 media notelor obținute; 6,5 - mediana notelor. Ministerul precizează că aceste date nu includ candidații înscriși și validați în județul Buzău.

Subiecte și barem la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când este proba scrisă Edu

Analiza rezultatelor arată că cea mai mare rată de promovare s-a înregistrat în rândul candidaților cu vârste între 40 și 44 de ani.

Subiecte și barem la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când este proba scrisă Edu

Au existat diferențe și în funcție de mediul de proveniență. Candidații care provin din unități de învățământ din mediul urban au promovat în proporție de 70,9%, în timp ce rata de promovare în cazul celor din mediul rural a fost de 65,7%.

Calendar concurs directori 2026. Când este proba scrisă și când au loc interviurile

Candidații care au promovat evaluarea competențelor vor putea participa la următoarele etape ale concursului de directori și directori adjuncți 2026.

Proba scrisă este programată pentru marți, 20 octombrie 2026, fiind următoarea etapă a selecției.

Ulterior, comisiile de interviu vor evalua proiectele planurilor manageriale și proiectele planurilor de acțiune, iar candidații vor susține interviurile.

Calendarul anunțat de Ministerul Educației este următorul:

20 octombrie 2026 - desfășurarea probei scrise;

- desfășurarea probei scrise; 21 octombrie - 4 noiembrie 2026 - evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune;

- evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune; 12-27 noiembrie 2026 - desfășurarea probei de interviu;

- desfășurarea probei de interviu; 9 decembrie 2026 - afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Rezultatele finale vor stabili candidații care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat.