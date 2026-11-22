Un concurent al emisiunii britanice de divertisment și concurs "The Wheel" a câștigat un premiu de 38.000 de lire sterline, aproximativ 45.000 de euro, după ce a răspuns corect la o întrebare aparent banală, dar care i-ar pune pe mulţi români la încercare.

Steve, concurent în emisiunea "The Wheel", difuzată de BBC, a intrat în joc spre finalul ediției, când mai rămăsese o singură întrebare, din categoria "Filme cu animale". El i-a spus prezentatorului emisiunii, Michael McIntyre, că dorește să ceară ajutorul expertului invitat Trevor Nelson, DJ și prezentator radio, care își alesese drept domeniu de specialitate Caraibele, scrie The Sun.

Întrebarea banală care l-a pus be britanic în încurcătură

Cei doi au trebuit să răspundă la întrebarea: "Care dintre aceste personaje din filme este un pelican?".

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Variantele de răspuns erau Skipper din "Madagascar", Red din "The Angry Birds Movie", Nigel din "Finding Nemo" și Iago din "Aladdin".

Atât Trevor, DJ la BBC Radio 2, cât și Steve, antrenor de rugby din Stoke, au recunoscut că știau filmele, dar nu și personajele.

Răspunsul care i-a adus 45.000 de euro

Trevor a spus că are impresia că răspunsul corect ar putea fi unul dintre personajele din "Finding Nemo" sau "Madagascar”. Cei doi au fost de acord să elimine varianta "The Angry Birds Movie".

După o scurtă deliberare, Steve a spus: "O să aleg Nigel din Finding Nemo", iar răspunsul s-a dovedit a fi corect.

Răspunsul său a devenit verde, semn că alesese varianta corectă, lucru care l-a determinat pe Steve să strige de bucurie și să-i îmbrățișeze pe Trevor și pe Michael.

Povestea emoționantă a concurentului câștigător

"Nu vă puteți imagina cât de mult înseamnă acești bani pentru noi, ca familie. Pentru soția mea, care suferă de boala Crohn, pentru prietenul meu de la clubul de rugby, care a fost diagnosticat recent cu scleroză laterală amiotrofică (SLA) și care are nevoie de aproximativ 25.000 de lire sterline pentru a-și adapta locuința. Are doi băieți extraordinari, alături de care am jucat rugby. Sincer, nu vă puteți imagina cât de mult înseamnă asta pentru mine. Acum chiar pot să le fac o bucurie copiilor, înțelegeți ce vreau să spun?", a spus Steve.

El a povestit apoi că intenționează să facă o donație importantă către o organizație care sprijină persoanele afectate de boala Crohn, în numele soției sale, Sam, care a fost diagnosticată în 2020 și a fost la un pas de moarte într-un spital din Wolverhampton.

Concurentul și-a șters apoi lacrimile din ochi și a vorbit cu admirație despre prietenul său de la Longton Rugby Club, din Stoke-on-Trent, pe care l-a descris drept „un ambasador extraordinar” al clubului și care a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică.