La noi în ţară, ieri, s-a dat oficial startul sezonului de schi pe trei pârtii. La Păltiniş, deschiderea timpurie a fost posibilă, datorită unei tehnologii speciale care a conservat zăpada de iarna trecută pe timpul verii. Iar cei care au testat-o pentru prima oară au fost sportivii de performanţă. 50 de schiori au participat la un concurs spectaculos de slalom paralel. După ce s-au "hrănit" cu adrenalina de pe pârtie, au dat şi răspunsul, zăpada este numai bună de schiat.

La Păltiniș, la aproape 1.500 de metri altitudine, 50 de sportivi au dat startul timpuriu al sezonului de schi. Stratul de zăpadă conservată peste vară, combinat cu temperaturile scăzute din ultimele zile, le-a permis administratorilor să deschidă pârtia în minivacanţa de 1 Decembrie.

"E similară cu zăpada pe care mă antrenez eu afară. Bineînţeles, nu e la fel de rapidă ca o zăpadă naturală, dar e foarte bine că ne putem bucura de ea înainte să înceapă sezonul. Minunat. Adrenalină la maximum pentru început de sezon. Zăpada impecabilă", spun oamenii.

Schiorii au participat la cea de-a doua ediţie a concursului de slalom paralel special

Regulile au fost simple, doi concurenţi la start, două trasee paralele și o luptă contracronometru în care fiecare secundă a făcut diferența.

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"A fost foarte bine. Am fost doar două în categorie, dar am reuşit să-mi bat adversara. Am un concurent pe măsura mea. Foști sportivi de performanță amândoi. O să fie o cursă pe cinste", menţionează concurenţii.

Iar sportivii au dat verdictul: zăpada este numai bună pentru schiat, aşa că, turiştii care ajung la Păltiniş se vor bucura de o minivacanţă autentică la munte.

"Așteptăm toți turiștii, mai ales familiile cu copii, la schi. O să avem deschise două pârtii: pârtia din spatele nostru și pârtia E, de sus", explică Diana Costea, reprezentant pârtie Păltiniș.

În plus, de azi până luni vor funcţiona şi instalaţiile de nocturnă până la ora 21.