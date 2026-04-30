Situație absurdă pe calea ferată! 17 trenuri noi stau nefolosite într-o gară din București, deși fabricantul polonez a livrat prima garnitură acum un an. De atunci se contrazice cu autoritățile feroviare. Producătorul susține că are o hală pentru reparații, dar oficialii nu cred și nici nu verifică. Până nu se clarifică lucrurile, trenurile nu pot circula, iar asta aduce pagube pentru CFR și disconfort pentru călătorii care merg cu vagoane vechi de zeci de ani.

În timp ce pasagerii CFR merg cu trenuri din anii '60, ramele moderne zac pe șine de luni de zile. Trenuri fabricate în Polonia au ajuns în țară, dar nu circulă toate. Patru sunt în probe, restul...

"Ar exista o obligație de a construi facilități de mentenanță, odată cu livrarea acestor trenuri. Și înțeleg că este o dispută pentru care am cerut o clarificare juridică. Dacă depoul de mentenanță, această facilitate poate fi bifată neconstruindu-se una nouă, ci prin închirierea unora dintre depourile existente" a spus ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Producătorul susține, însă, că poate asigura reparația și întreținerea trenurilor.

"Sunt închiriate spații aici, în București, este închiriat spațiu în Cluj și acum suntem în curs să închiriem un spațiu ori la Iași, ori la Suceava. Ele ar putea să circule, pentru că noi asigurăm mentenanța și avem tot ce trebuie" a explicat reprezentanta PESA în România, Hanna Wisniewska-Sîrbu.

Fostul președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, care a semnat contractul de cumpărare în care este inclusă și mentenanța, nu a reușit să rezolve problema. În schimb, Alstom, care a furnizat trenurile Coradia, a construit propriul depou în apropierea Gării de Nord din București.

"Eu în cinci luni de zile nu am reușit să îmi dau seama, de fapt, care este adevărul. Ăsta e și motivul pentru care ramele sunt, încă, acolo. Nu aveam certitudinea faptului că furnizorul PESA este în măsură să asigure servicii de mentenanță pentru ramele pe care eu, ARF, urma să le dau mai departe operatorilor" a spus fostul președinte al ARF, Claudiu Mureșan.

Trenurile nefolosite, parte dintr-un contract de aproape 3 miliarde de euro

Cei care pierd sunt călătorii. Trenurile livrate și nefolosite fac parte dintr-un contract în valoare de aproape trei miliarde de euro.

"Trenurile cu care ne plimbăm acum... Toată lumea știe cum sunt - avem 21 de rame care stau undeva în Obor și așteaptă vreme mai bună. Și la propriu și la figurat. […] Nu poți să faci chiar orice fel de reparație în aer liber, undeva la Obor, pe șinele de garare de acolo" a spus Ionuț Ciurea, director la Asociația Pro Infrastructură.

Ministrul interimar al Transporturilor s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții PESA, dar nu a ajuns la nicio concluzie și a convocat încă o ședință săptămâna viitoare.

