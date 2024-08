La un an după exploziile cu şase morţi şi 56 de răniţi de la Crevedia , încă nu a început procesul patronilor staţiei GPL de la care a pornit deflagraţia. Iar timpul este de partea lor. Acuzaţii au convins zeci de oameni afectaţi să renunţe la acţiunea în instanţă, în schimbul despăgubirilor. În acelaşi timp, alţi supravieţuitori şi rude ale victimelor cer pedepsirea aspră a vinovaţilor.

Bogdan Dinu, reporterul Observator, care a ajuns printre primii jurnalişti la locul exploziilor, nu poate să uite nici acum că a fost la un pas să devină şi el victimă. "Am vazut o lumina foarte puternica, venita dinspre spatele meu, am auzit si explozia. Primul instinct a fost sa fugim, sa ne punem pe burta, sa ne protejam", a declarat Bogdan Dinu, reporter Observator. Un sentiment pe care nu îl pot înţelege decât supravieţuitorii şi cei care au pierdut pe cineva drag în acea tragedie. "Dumneavoastră daca pierdeti un tata, un fiu, puteti sa puneti pret pe viata lui? Eu unul traiesc cu psihicul distrus, de un an de zile", a declarat Valentin Mirea, fiul unei victime de la Crevedia.

66 de persoane au acceptat banii firmei Flagas, 11 miloane de lei

"Sunt ars şi pe spate, sunt ars şi in cap, şi pe picioare, 45% arsuri nevindecate. Pedeapsa maxima, sunt 6 morti, pedeapsa maxima", a declarat Cristian Cocârţă, victimă a exploziilor de la Crevedia. Opt case au fost rase de pe faţa pământului acum un an, iar 80 au fost avariate. Urmele distrugerilor au fost îndepărtate, dar durerea a rămas.

Câteva lumânări și fotografia uneia din victimele de la Crevedia pusa pe un gard sunt singurele lucruri care mai aduc aminte de dezastrul care a avut loc aici în urma cu un an. În rest, totul a fost refacut. Multe din rudele celor care au decedat, dar și victimele care au supraviețuit sau au avut casele afectate de explozii au căzut la înțelegere cu Patronii firmei Flagas. Oamenii au fost de acord să primească sume importante de bani pt a renunța la orice pretenție în dosarul deschis de Parchet. Constantin Gavrilescu este unul din localnicii care s-au înţeles cu patronii trimişi în judecată pentru provocarea dezastrului. Casa lui a fost complet distrusă de explozii. Acum, pe acelaşi loc, i-a fost construită altă locuinţă.

66 de persoane au acceptat banii firmei Flagas, 11 miloane de lei. Avocaţii celor doi inculpaţi, Ionuţ Doldurea si Cosmin Stângă, vor să stingă litigiile cu toţi cei afectaţi de explozii. "Ne dorim, iar pentru aceasta se depun eforturi si vor fi identificate solutii, ca în următoarele luni să se tranzacţioneze cu toate familiile din Crevedia, în masura in care pretentiile sunt realistice", spun avocaţii patronilor într-un răspuns pentru Observator. "Am informatii certe asupra faptului ca s-au facut insistente nemarginite asupra semnarii acestor acorduri. Au semnat acele acorduri pe cateva zeci de mii euro, sau 100 de mii de euro. Asa s-au tranzactionat vietile la Crevedia", a declarat Adrian Cuculis, avocatul victimelor de la Crevedia.

Achitarea pagubelor le va aduce inculpaţilor o reducere a pedepsei, cel puţin cu o treime, spun experţii. Luna viitoare, judecătorii ar trebui să fixeze primul termen al procesului.

