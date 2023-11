Vezi și

La trei luni de la explozia care a pus Crevedia pe lista marilor dezastre, în zonă, timpul pare că s-a oprit în loc imediat după momentul deflagraţiei. Familia Iliescu avea una dintre cele mai frumoase case din localitate. În vila cu opt dormitoare trăiau zece suflete. Acum, totul e distrus, iar acasă înseamnă cinci containere primite de la autorităţi, în care se descurcă cu greu, odată cu vremea rece. "Este groaznic, ne strângem cu totii într-un singur container ca sa putem face putin mai multă căldură", a declarat Doina Iliescu, păgubită.

În urma expoziilor din Crevedia, au murit 6 oameni, iar alţi 54 au fost răniţi

Şi pentru că încăperile din tablă se încălzesc greu şi nu menţin temperatura, aparatele trebuie ţinute în permanenţă în funcţiune. O primă estimare le arată un consum lunar de 2.000 de kw. "Noi preconizăm undeva la 3000 - 4000 de ron pe lună, ceea ce e imens", a declarat Doina Iliescu, păgubită. Un container a ajuns şi la Radu Rizea. Bărbatul şi-a pierdut soţia după spaima din noaptea exploziei. "Am încercat să dorm şi nu reuşesc. Mi-am refăcut o cameră, cât am putut, ca sa pot să dorm in ea. Acolo cât de cât e mai adăpost, mai cald", a declarat Radu Rizea, păgubit. Primarul nu a ajutat la cazarea provizorie a localnicilor. În continuare, principala activitate este fuga de jurnaliști.

Între timp, statul vine şi cu primele reacţii. Până în primăvara anului viitor, toţi operatorii de staţii GPL vor fi obligați să instaleze camere de supraveghere care să funcţioneze permanent. În urma expoziilor din Crevedia, au murit 6 oameni, iar alţi 54 au fost răniţi. 26 dintre ei - salvatori. Cinci dosare penale sunt acum pe masa anchetatorilor, iar patronii firmei care deţine staţia GPL se află în arest la domiciliu.

