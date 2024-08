"- Acolo e, în apă. UIte-l. Hiii, un copil. Ioi, ioi, Doamne fereşte!", spun două femei martore.

La Costineşti, un copil de 11 ani a trăit o spaimă uriaşă după ce a fost tras în larg de curenţii puternici. Tatăl său s-a aruncat după el însă a fost înghiţit şi el de valuri. Salvamarii au reuşit să-i aducă teferi la mal.

"A intrat in apă, a venit valul, i-au trântit. Pe copil l-a luat, el (n.r tatăl) s-a speriat. Am fost, am scos tatăl, apoi copilul era în larg. Îl trăsese după geamandură, departe", a declarat Nicu Serafim - şeful salvamarilor de la Costineşti.

La un pas să îşi piardă viaţa

Un tânăr de 20 de ani era şi el să se înece după ce s-a aventurat în mare în ciuda steagului roşu. Salvamarii au reuşit să-l scoată rapid din apă, iar medicii iau acordat primul ajutor direct pe plajă. Mai sunt câteva zile din vară, însă salvamarii duc aceleaşi lupte de convingere cu turiştii ca la început de sezon. Steagul roşu arborat pare că nu sperie pe nimeni.

La Eforie valurile depăşesc un metru şi jumătate, vântul suflă cu putere, iar curenţii sunt foarte puternici.

"Sunt copii cu colaci, cu saltele prin apă. Este steagul roşu arborat de ceva vreme, lumea nu prea înţelege. Noi ne facem datoria, suntem la datorie", a declarat Gelu Vătămănescu, şeful salvamarilor din Eforie.

Cei care ignoră avertizările salvamarilor, nu cunosc nici semnificaţia steagurilor. Combinaţia de culori roşu şi galben înseamnă că plaja este păzită de salvamari. Un steag roşu alăturat interzice complet înotul.

De la începutul sezonului estival, 21 de persoane şi-au pierdut viaţa în Marea Neagră.

