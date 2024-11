Bela Karolyi, antrenorul sub a cărui îndrumare a început dominaţia României în gimnastica feminină, a murit la 82 de ani. Vestea a fost dată de Nadia Comăneci, sportiva de aur alături de care a cunoscut faima internaţională. Carismatic, genial, dar şi contestat pentru metodele dure de antrenament, Bela Karolyi a făcut performanţă atât în România, cât şi în Statele Unite, unde a emigrat la începutul anilor '80.

Bela Karolyi s-a stins din viaţă, vineri, la vârsta de 82 de ani. Era grav bolnav de mai mulţi ani, ţintuit la pat, în casa sa din statul american Texas. "Un mare impact şi o mare influenţă asupra vieţii mele. Odihneşte-te în pace, Bela Karoyi", a scris Nadia Comăneci pe reţele, unde a postat mai multe fotografii.

"M-a învăţat să fiu puternică şi m-a învăţat cum să navighez prin viaţă în situaţii dificile. Dumnezeu să-l odihnească în pace", a spus Comâneci. De Nadia se leagă primele succese ale antrenorului născut în Cluj. A promovat-o în competiţiile internaţionale când sportiva avea doar 14 ani. Totul a culminat cu performanţa de la Montreal, un titlu olimpic şi prima notă de 10 din istorie.

"Olimpiada din 1976 a fost ca prima dragoste. După ani şi ani şi ani te găseşti în situaţia să spui: Doamne, chiar am creat cea mai mare gimnastă din lume", povestea Bela Karolyi.

Alături de soţia sa, Martha, a creat la Deva un sistem centralizat de antrenament care corespundea exigenţelor sale. "Bela ne-a spus mereu să zicem că ne antrenăm doar trei ore pe zi. Nu era adevărat. Ne antrenam şapte-opt ore pe zi", povestește Nadia Comăneci.

În ciuda succeselor, Bela Karolyi a intrat în conflict cu autorităţile comuniste

Critica frecvent regimul. De pomină rămâne episodul în care a făcut scandal imens la sediul Securităţii. Aflase că i s-a percheziţionat casa în lipsă şi le-a lăsat agenţilor un set de chei pentru ca data viitoare să intre mai uşor.

"Cariera mea profesională, plină de satisfacţii şi realizări din România, s-a încheiat după Jocurile Olimpice din Moscova, din 1980", declarat Bela Karolyi.

La Moscova, Karolyi a urlat la arbitrii sovietici. I-a acuzat că au depunctat-o nemeritat pe Nadia. Căzut în dizgraţie, a profitat de un turneu în Statele Unite, în 1981, pentru a cere azil. "Când am descuiat uşa şi am dat-o de perete nu mai era nimic în încăpere. Atunci am realizat că Bela nu se mai întoarce", își amintește Nadia Comăneci.

Karolyi a luat-o de la capăt, în SUA. Şi-a creat propria şcoală, iar sportivele pe care le-a antrenat au început să aducă rezultate într-un sport în care America nu excelase până atunci. A devenit, alături de soţia sa, antrenorul principal al lotului olimpic, pe care avea să-l conducă până în anul 2000.

"Am vrut în special să le schimb atitudinea. Să le fac să păşească în sală cu dorinţa de a câştiga, să aibă plăcerea, satisfacţia aceasta. Da, suntem cele mai bune, am venit aici să câştigăm!", spunea Bela Karolyi.

Bela Karolyi a adus primele medalii olimpice pentru americance

Dar odată cu succesul au venit şi controversele. Mai multe gimnaste s-au plâns că cei doi antrenori le cer imposibilul. "Nu există niciun motiv pentru care cineva trebuie să treacă nu neapărat prin asemenea durere fizică, ci printr-o durere mentală care nu poate fi descrisă", s-a plâns Michelle Stack, fostă gimnastă americancă.

De 30 de ani, deja, metoda Karolyi funcţionează. Câştigă medaliile pe care aceşti copii le doresc cu atâta disperare.

În 2018, soţii Karoly s-au retras din viaţa publică în urma scandalului în care Larry Nassar, medicul lotului olimpic, a fost acuzat că a abuzat sexual cel puţin 265 de sportive. De-a lungul carierei, Bela Karoly a antrenat nouă campioane olimpice, printre care Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo sau Teodora Ungureanu.

