Care ar fi cauza morţii actriţei Michelle Trachtenberg. Vedeta ştia că îşi pune viaţa în pericol: "Nu mai arăta ca ea"

Într-o postare pe Instagram împărtășită miercuri seara, fotografa Amanda de Cadenet a susținut că Michelle a fost recent internată la spital, de unde a discutat cu ea, relatează New York Post.

"Scumpa Michelle. Ce veste tristă am primit în această dimineață când m-am trezit. Mă simt ciudat și îngrozitor să postez asta, dar vreau să accept moartea ta pentru că am ținut la tine. Îmi voi aminti întotdeauna de tine ca de tânăra femeie plină de viață pe care am întâlnit-o când ți-am făcut această fotografie... și văzându-ți chipul de pe patul de spital când am vorbit recent, chiar dacă nu mai arătai ca tine, dulceața și umorul tău erau încă vii", a comentat fotografa.

Care ar fi fost cauza morţii actriţei

Actrița din "Ice Princess" a fost supusă unui transplant de ficat în ultimul an. Conform unor surse, se crede că organismul ei ar fi respins transplantul de ficat și că Michelle Trachtenberg a murit din cauze naturale.

„Nu voi împărtăși detaliile conversațiilor noastre din ultimele 6 luni, dar știai că există un risc ridicat al decesului și îmi pare rău că rezultatul nu a fost unul mai bun. Îți doresc o tranziție pașnică, dragă prietenă, iar sufletul tău să se odihnească.”

Actrița Michelle Trachtenberg, care a devenit celebră încă din copilărie, în anii 1990, a murit la vârsta de 39 de ani. Mama actriţei a găsit-o fără viaţă, miercuri în jurul orei 8 a.m. în apartamentul ei de lux din cartierul Central Park South din Manhattan. Moartea ei nu este considerată suspectă, iar medicul legist al orașului va stabili cauza, conform forțelor de ordine.

