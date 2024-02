Vezi și

În urmă cu 2 zile pe multe porţiuni ale pârtiilor din Poiana Braşov se vedea pământul. Zăpada a fost topită de multele zile cu temperaturi care au ajuns ziua şi la 13 grade Celsius. Mulţi turişti au fost dezamăgiţi că nu pot să schieze după pofta inimii la mijloc de februarie. În numai 24 de ore, situaţia s-a schimbat însă radical. A nins şi s-a depus un strat proaspăt de zăpadă, numai bun pentru iubitorii sporturilor de iarnă de toate vârstele.

Copil: Când vrei să opreşti pui capătul schiurilor împreună. Nu e greu, dar nu e nici foarte uşor.

Claudiu Loghin, reporter Observator: Iarna s-a întors la jumătatea lunii februarie pe pârtiile din Poiana Braşov şi Masivul Postăvaru. Temperatura este acum 0 grade Celsius, ninge slab, iar pârtiile sunt pline.

Turist: E foarte frumos aici. Ninge acum, ieri a plouat, dar azi e timpul mai bun, e frumos.

Turiştii pot schia pe 8 pârtii în Poiana Braşov

Turiştii pot schia pe 8 pârtii, de la cele pentru începători până la cele negre, pentru profesionişti.

Turist: Profităm de vacanţa şcolară şi de zăpadă, de relaxare. Sigur va deveni un sport preferat de fetiţa mea.

Balint Ervin, instructor: Avem zăpadă destul de calitativă pe pârtii. Astăzi noapte a nins şi pe viitor, săptămâna aceasta, o să fie frig şi o să pornim tunurile.

O zi de distracţie pe pârtiile din Poiana Braşov costă între 200 şi 300 de lei. Echipamentul de schi se închiriază cu 70 de lei, iar cel de snowboarding, cu 80 de lei. Se adaugă şi preţul transportului pe cablu, 200 de lei pentru adulţi sau 120 de lei pentru copii.

Distracţie şi în Harghita Băi

Şi cei care au ajuns în staţiunea Harghita Băi se bucură de zăpadă.

Biro Istvan, profesor cu tabără de schi: Am venit înaintea vacanţei că nu prea e lume şi folosim pârtiile, avem loc de a lucra.

Gabor Gellert, animator de schi: Temperatura e potrivită pentru iarnă, avem un pic de zăpadă, e suficientă cât avem aici. Vin turiştii, ne bucurăm şi noi.

Turist: Este foarte frumos, de vis, basm. Nu mă aşteptam să fie asa de multă zăapdă. Pentru copii, am venit să schieze.

Turist: Se pare că am prins cel puţin o zi de vis, cu zăpadă foarte frumoasă. Am furat puţin din vacanţă, dar se pare că am avut noroc.

Pe crestele munţilor Făgăraş există risc de avalanşă

Cel mai mare strat de zapadă din ţară este la Bâlea Lac, 178 de centimetri. Salvamontiştii îi avertizează însă, pe turiştii care ajung în vacanţă la munte. Pe crestele munţilor Făgăraş există risc de avalanşă.

