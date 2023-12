Vezi și

Bucureştenii s-au simţit bine la târgurile de Crăciun, dar nu la fel de fericiţi sunt comercianţii, care trag linie după o lună de vânzări. Cei 130 de producători din Piaţa Constituţiei spun că vânzările au scăzut la jumătate faţă de anul trecut.

Comerciant: Am venit în fiecare an din 2018, până acum am venit. E unul dintre cei mai slabi ani. Nu ne aşteptam, suntem dezamăgiţi.

Comerciant: Din punct de vedere al vânzărilor, au mai scăzut. Să zicem poate chiar 30-40%. Au fost si zile in care s-a stat degeaba. 1.000 de lei, nu e treabă la 1.000 de lei să stai 12 ore aici.

Vizitatorii târgului din Piaţa Constituţiei s-au plâns de preţuri

Comercianţii au un argument forte: şi chiria pentru o căsuţă a fost mult mai mare. Aceasta a ajuns chiar şi la câteva zeci de mii de lei.

Primăria Capitalei a pus la dispozitia comercianţilor 130 de căsuţe cu preţuri de închiriere ce pornesc de la 3.000 de lei si pot ajunge pana la 31.000 de lei, în cazul celor care au vândut alimente traditionale aici la târgul din Piaţa constitutiei. Chiar şi aşa, comerciantii spun că vânzarea nu a fost deloc bună anul acesta şi că a scăzurt cu 40% faţă de anii trecuţi.

Norocoşi au fost doar cei care au vândut vin fiert

Comerciant: Nu dai greş niciodată cu vinul fiert şi ceaiul. Numai aseară am dat 2.000 si ceva.

La târgul din Sectorul 6, comercianţii sunt ceva mai satisfăcuţi.

Comerciant: A fost bine, suntem multumiţi cu ce am făcut, ce ne-am propus, mai avem două zile. A fost bine. Mai venim si la anul. Mai bine anul ăsta. Lumea mai deschisă la cumpărături.

Cel mai accesibil târg

Cei mai fericiţi sunt comercianţii de la târgul din Sectorul 3, chiar dacă au plătit pentru o căsuţă între 2.000 şi 5.000 de euro.

Andreea Milea, reporter Observator: Târgul de Crăciun din Sectorul 3 al Capitalei este singurul care rămâne deschis şi după Revleion. Comercianţii vor fi aici până pe 2 ianuarie iar în noaptea dintre ani va fi organizat şi un concert cu muzică live.

Târgurile din Sectorul 6 şi Piaţa Constituţiei au fost vizitate de milioane de bucureşteni, dar şi de turişti.

