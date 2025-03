Drumul morţii, temutul E85, a mai luat o viaţă. O femeie de 56 de ani, mama unei fete cu dizabilităţi, a murit pe loc, după ce mașina în care se afla a fost făcută armonică în impactul cu un TIR scăpat de sub control. Alte două femei, colege cu victima, au ajuns și ele rănite la spital. Nimeni nu poate înţelege cum a ajuns camionul pe contrasens. Şoferul nu era în depăşire şi nu era băut, aşa cum au bănuit martorii - a fost doar o fracţiune de secundă în care nu a mai fost atent la drum. Atenţie, urmeză imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional.

Este seară, puţin peste ora 17. Cele trei femei din Buzău, colege de serviciu, îşi termină tura la o fabrică locală şi hotărăsc să plece împreună acasă cu maşina companiei, condusă de una dintre ele. Un final de zi normal. Până când moartea a venit în viteză.

A semănat moarte în jur

Pe E85.... sau "drumul morţii", aşa cum e cunscută şoseaua, un şofer de TIR pierde controlul inexplicabil şi intră pe sens opus, spre maşina în care se aflau cele trei femei. Nu a mai fost timp de reacţie.

"Fiind la şosea, am auzit o bubuitură. Iniţial, am crezut că este o explozie de cauciuc. Am ieşit, totuşi, afară să văd despre ce e vorba", a declarat un bătrân.

TIR-ul cu numere din Republica Moldova distruge cu totul maşina care ajunge în şanţul de pe marginea drumului. Puţin a mai lipsit să intre într-o casă. Localnicii, deşi obişnuiţi cu zgomotul tragediilor, s-au speriat.

"La noi se aud bubuituri mereu, accidente. Am crezut că e o explozie de cauciuc, când am văzut TIR-ul. Dar, s-a văzut un praf mare", mai spune un martor.

Valetina era pe bancheta din spate a maşinii. Femeia de 56 de ani era contabilă în firma care se ocupa de distribuirea produselor agricole şi muncea din răsputeri să-şi întreţină familia. Acasă, o aştepau două fete de 21 şi 27 de ani. Pentru că fiica cea mare are dizabilităţi, soţul femeii a rămas acasă, pe post de însoţitor. Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru ea. Murise pe loc, la impactul devastator cu TIR-ul.

"Din accident au rezultat trei victime, toate din autoturism. Din păcate, una a decedat la faţa locului, iar celelalte două au fost transportate la spitalul judeţean Buzău pentru acordarea de îngrijiri medicale", a declarat Cosmin Cireșaru – Poliția Rutieră Buzău.

Şoferul TIR-ului, în vârstă de 55 de ani, a scăpat nevătămat, dar a fost dus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Testele de la locul accidentului nu au detectat prezenţa drogurilor şi nici a alcoolului.

