Sunt scene dramatice filmate pe o plajă din Constanţa. Salvatorii se luptă să readucă la viaţă un bărbat de 83 de ani căruia i s-a făcut rău în timp ce făcea baie în mare. Este prima victimă de pe litoralul Mării Negre de la începutul acestui sezon estival.

Fiica bărbatului a fost cea care a alertat salvamarii atunci când a văzut ca acesta a intrat în apele Mării Negre şi nu a mai ieşit.

Marea şi-a cerut tributul

Vezi și

"Persoana a fost scoasă la mal, s-au aplicat manevrele de resuscitare, însă din cauza vârstei înaintate nu s-a mai putut face nimic", spune Vlad Făluţă - salvamar.

"Am auzit ţipând: "Ajutor, ajutor!". Eu am crezut că se joacă copiii acolo. Au fugit două femei, m-am dus şi eu l-am întors am făcut şi noi ce am putut". "Am văzut cum omul a fost scos din apă, a fost o fracţiune de secundă. A fost şocant", spun martorii.

Şi în staţiunea Mamaia un tânăr de 29 de ani şi-a văzut moartea cu ochii. Bărbatul a intrat în apă şi a fost tras de curenţi. Salvamarii l-au adus inconştient la mal dar din fericire au reuşit să îl salveze.

Cazurile la care salvamarii intervin zilnic sunt însă mult mai multe. Turiştii care ajung pe litoral se aventurează în larg chiar dacă nu ştiu să înoate.În alte cazuri, unii dintre ei ignoră complet steagurile arborate.

"Doi fraţi s-au aventurat după geamandură, unul dintre ei fiind amator s-a panicat a început să se zbată. Fratele lui a încercat să îl salveze, fiind şi el amator l-a susţinut cât a putut, apoi se înecau unul pe altul", spune Georgian Boariu - salvamar.

Curenţii de tip rip sunt cei mai des înâlniţi în Marea Neagră. Chiar dacă se află aproape de mal, victimele pot fi purtate o sută de metri în larg în cel mult două minute. Salvamarii recomandă turiştilor sa nu isi riste viata pentru a salva alti oameni decat daca stiu foarte bine sa inaote. Ideal este să strigăm după ajutor sau, în cazuri extreme, să ne folosim de obiecte plutitoare pentru a aduce pe cineva in pericol la mal.

"Dacă este arborat steagul galben, persoanele care nu sunt experimentate la înot trebuie să respecte sfaturile salvamarilor şi să nu se aventureze în mare", a declarat Vlad Făluţă - salvamar.

Pericol nu e doar pe mare. Tot astăzi, doi oameni aflati pe lacul Siutghiol au avut nevoie de ajutor după ce au rămas blocati în larg cu caiacul, din cauza valurilor. Salvatorii au reuşit să îi aducă în siguranţă la mal.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cum se termină diseară meciul România - Olanda? Bate România Bate Olanda

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰