Grav rănită şi lăsată să agonizeze, femeia de 74 de ani şi-a adunat ultimele puteri să strige după ajutor. Şansa a făcut ca o vecină să o audă.

A vrut să-și omoare mama, pentru că l-a trimis să caute de muncă

"Striga, striga tare şi cerea ajutor. Şi eu când am deschis uşa direct la ea vad şi am văzut că pe jos uşa era deschisă şi am fugit acolo, m-am gândi că i s-a făcut rău. Dar când am ajuns la uşă şi am văzut că este înfipt cuţitul", a povesit vecina care a sunat la 112.

Vezi și

Atacatorul, chiar fiul femeii, era fugit de mult. Poliţiştii l-au găsit lângă un dig, la aproximativ o oră după ce s-a dat alarma la 112. Vecinii spun că bărbatul de 52 de ani avea probleme cu alcoolul şi trăia de pe o zi pe alta, în casa şi din pensia mamei sale.

"Totdeauna era liniştit, tocmai, băut am mai văzut. Dar apoi să ajungă la treaba asta", a povestit o vecină.

Femeia a fost dusă cu un elicopter SMURD la spitalul clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș. Medicii au internat-o pentru mai multe investigaţii şi spun că rănile nu îi mai pun viaţa în pericol.

Bărbatul a fost reţinut pentru tentativă de omor. Poliţia face în continuare cercetări.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi apelat vreodată la ajutorul unui broker, înainte să faceţi un credit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰