Video Doi români au murit, după ce medicii au rămas blocaţi în zăpadă. Vremea se înrăutăţeşte de miercuri: -22 de grade

Ninsoarea deasă care cade deja de trei zile în neştire a îngropat Capitala sub nămeţi de jumătate de metru. E cel mai mare strat de zăpadă depus în luna februarie, din ultimii 7 ani. Iar rău e în tot sudul ţării, sub un cod galben de vreme severă care ţine până mâine dimineaţă. Doi oameni au murit pentru că medicii n-au putut ajunge la ei din cauza vremii. Ce e mai greu încă n-a venit. Zilele următoare îngheţăm. Gerul se întinde peste ţară, iar temperaturile scad sub 22 de grade Celsius.