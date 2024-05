Vezi și

Martori: - Doamne, nu cred!

- Sunt ăştia care au trecut... Băi, e mort!

Final tragic pentru trei tineri porniţi într-o cursă pe viaţă şi pe moarte. Pentru Ionela, iubitul ei George şi prietenul lor, Irinel, salvatorii nu au mai putut face nimic.

Au murit toţi într-o clipă fatală

Nenorocirea s-a petrecut pe un drum naţional din Vaslui, în comuna Codăești. Cei trei tineri erau pe două motociclete. Într-o curbă periculoasă, pe linie continuă şi în urcare, motocileta pe care se afla cuplul intră în depăşirea motociletei pe care se afla preitenul lor. Din faţă venea, regulamentar, o şoferiţă de 19 ani, care nu a mai putut evita impactul. A intrat în plin în prima motocicletă şi apoi şi în a doua. Maşina a luat foc.

Martor: Am oprit primul, m-am dat jos, ieşea fum, erau doi, le-am luat pulsul. Nu pot să vă spun ce am văzut...Băiatul ardea. Am strigat, au venit cu stingătoare.

În primele momente, martorii i-au găsit doar pe cei doi bărbaţi. Nici măcar nu au ştiut că mai era o tânără cu ei.

Martor: Am văzut fumul, apoi am văzut ceva în aer zburând. Am crezut că e o cârpă. Nu ştiam ce a zburat atunci. dacă ştim că e un om, mă duceam direct atunci.

Clara Mihociu, reporter Observator: Fata a fost descoperită pe câmp, la aproximativ 20 de metri de locul accidentului Cei care au gasit o au fost tot şoferii care au oprit la faţa locului, încercând să ajute cei doi bărbaţi care zăceau pe asfalt. Trecuseră însă mai mult de 15 minute de la impact.

Martori: Domnul care era in stradă avea şi nu avea puls şi la un moment dat când m-am întors am găsit-o pe domnişoara.

- Am văzut un rucsac, am văzut adidaşii albi şi pur şi simplu am dat de ea. Fata mai avea puţin puls, dar abia îl mai simţeam. Am stat lângă ea 20 de minute, am şi plâns.

Zona în care a avut loc accidentul se află la zeci de kilometri de marile oraşe. A durat aproape jumătate de oră până când au început să ajungă salvările şi pompierii. A fost trimis şi un elicopter Smurd.

Martor: S-au început imediat manevrele de resuscitare pentru o victimă, elicopterul a preluat celălalt pacient, dar ulterior a decedat. Leziunile au fost foarte grave.

Diana Cimpoeşu, UPU: Leziuni la nivel cranio-cerebral, toracic, amputaţii de membre, stop la momentul ajungerii. Şoferiţa a fost preluată conştientă, stabilă, traumatism craniofacial, toracic, genunchi stâng, stabilă.

Martor: Cu şoferiţa am vb, era foarte panicată, ii curgea sânge din buză, nu ştie cum s-a întâmplat, a fost prea repede.

Bunica şoferiţei: De când avea permisul?

- De un an, maşina de vreo trei luni de zile. Conducea cu grijă. E la Iaşi internată, mi-a zis că este.

Şi-a salvat viaţa refuzând să urce pe motor

Martorii spun că tinerii s-ar fi întrecut pe şosea şi şi-ar fi testat motocicletele.

Martori: Erau în depăşire. Îmi vâjâia oglinda.

- Viteza era foarte mare.

- Imediat, după ce au trecut, când am venit, era accidentul.

Irinel, tănărul de 35 de ani aflat singur pe motor, era director tehic la o companie agricolă din Iaşi şi îşi cumpărase vehiculul cu două roţi în urmă cu doar câteva zile. Se împrumutase de la un prieten de bani. Înainte să plece la drum, îşi rugase soţia să-l însoţească. Tânăra l-a refuzat, iar asta i-a salvat viaţa. Într-o postare pe Facebook, femeia îşi plânge durerea.

Clara Mihociu, reporter Observator: Pe câmpul ars de la marginea şoselei, printre resturi, găsim şi ceasul unuia dintre motociclişti. care s-a oprit la ora 16 şi 30 de minute, la doar câteva minute distanţă de momentul tragediei.

Ionela avea 26 de ani iar George 30. Vineri aveau programată cununia civilă. El era inginer, ea asistentă medicală, absolventă la UMF Iaşi şi voluntar ISU.

Rude: Era un băiat deosebit un iubitor de viaţă, îmi pare atât de rău. Nu îmi venea să cred, nu credeam că i se poate întâmpla vreodată aşa ceva.

- Nu ne revenim deloc, venea mereu la noi, eram prieteni de familie.

Mătuşa fetei: O fată cumuinte, respectusă, nu mai am cuvinte. n-am dormit toată noaptea, aseară am aflat.Doar la ea m-am gândit.

Mătuşă: Nu mai suntem oameni de când am aflat. E prea mare durerea...

Plugaru Marius, ISU Iași: A absolvit facultatea între timp, avea şi alte proiecte. Suntem privilegiaţi că am fost colegi cu dânsa. Avea viaţa înainte, voiam să colaborăm în continuare.

Ore bune, poliţiştii au adunat probe de pe şosea şi din câmp pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

