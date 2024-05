Vezi și

Cele două motociclete se deplasau dinspre Iaşi spre Vaslui. La un moment dat, unul dintre motociclişti s-a angajat în depăşirea celuilalt şi a intrat frontal în maşina care venea din sensul opus. Şoferiţa, de 19 ani, s-a speriat şi a pierdut controlul volanului, ajungând pe contrasens.

Ulterior, motocicleta din spate nu a mai putut evita incidentul şi s-a izbit, la rândul ei, de maşina deraiată pe şosea. Şoferii, care au asistat la accident, au coborât primii din vehicule să îi ajute şi au sunat imediat la 112.

Tânăr: Am cerut ajutor. După ce m-am oprit eu, au început să se mai oprească maşinile şi-am început să stingem focul, să căutăm morţii. M-am băgat, am găsit doi băieţi şi la vreo 10 minute am găsit şi fata.

Bărbat: Viteză, depăşire, a depăşit în curbă aici. Au intrat motocicliştii în şoferiţă. Nu găseam şoferiţa din maşină că ea, săraca, s-o fi dat jos şi a dispărut printre oameni. Noi ne-am dat repede jos cu stingătoarele să stingem mai repede.

Trei motociclişti, morţi în accidentul din Vaslui

La faţa locului, au intervenit mai multe echipaje de salvare, dar şi un elicopter SMURD. Din păcate, pentru cei trei motociclişti, medicii nu au mai putut face nimic ca să îi salveze.

Marius Stanciu, ISU Vaslui: Au fost efectuate manevre de resuscitare în cazul celor 3 persoane găsite în stop cardiorespirator, însă victimele nu au răspuns pozitiv acestor manevre, astfel că medicii au declarat decesul a doi motociclişti cu vârste de 29, respectiv 35 de ani, precum şi decesul unei femei în vârstă de 25 de ani.

Ionela și George urmau să se cunune sâmbătă

Ionela şi George, doi dintre tinerii morţi, erau iubiţi şi împărtăşeau amândoi aceeaşi pasiune pentru motoare şi viteză. Ionela visa să salveze vieţi, era voluntar în cadrul ISU. Sâmbătă, cei doi urmau să aibă cununia civilă, la Iași. Irinel, al treilea tânăr mort în accident s-ar fi împrumutat cu câteva zile în urmă ca să-și cumpere motocicleta.

Femeie: Motocicliştii ar trebui să fie mai atenţi la trafic pentru că am mai văzut cazuri când au depăşit foarte imprudenţi şi nu au nicio treabă cu maşinile.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs teribilul accident.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Nomazii digitali ar putea primi interdicţie în cafenele. Obişnuiţi să lucraţi în oraş? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰