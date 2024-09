S-a urcat la volan fără permis şi a făcut zob şase maşini. Este isprava unei fete de 16 ani din Capitală care a furat, noaptea trecută, automobilul unchiului. A ieşit cu prietenele la plimbare dar când un echipaj de poliţie i-a făcut semn să tragă pe dreapta, adolescenta a călcat acceleraţia. După o urmărire ca-n filme, s-a oprit abia după ce a lovit mai multe maşini parcate.

Noaptea trecută, adolescenta a furat maşina unchiului şi a ieşit la plimbare alături de două prietene. Distracţia s-a terminat pe bulevardul Camil Ressu, când un echipaj de poliţie a văzut că vehiculul era condus haotic.

Agenţii i-au făcut semn fetei să tragă pe dreapta, dar adolescenta i-a ignorat. A urmat o cursă de cinci minute, în care poliţiştii au somat-o în mod repetat să oprească. Şoferiţa de ocazie a pierdut controlul volanului pe o alee şi a intrat într-un şir de maşini parcate.

Şase maşini s-au făcut zob în accident

Cinci parcate pe alee şi cea condusă de adolescentă, un bolid de lux. Fetele au scăpat doar cu o sperietura şi au refuzat să meargă la spital. Hărmălaia a trezit tot cartierul.

"Nino, nino! Am ieşit la geam. O fată de nu a venit cu o viteză, dacă erau copii pe stradă ce se întâmpla? Dar nu erau drogate, erau speriate. Aoleu, ce am făcut! Aoleu ce am făcut!", spune un localnic.

Doi dintre proprietarii maşinilor distruse au făcut atac de panică când au văzut ce s-a întâmplat. Unul dintre automobile abia fusese cumpărat, în urmă cu două săptămâni.

"Era un Logan alb. Mai vechiuţ, dar îmi făceam treaba cu el. Să vedem ce facem cu ea, că au venit platformele, le-au dus la service", spune proprietarul uneia dintre maşinile avariate.

"Nici urmă de frână. Pur şi simplu a pierdut controlul aici undeva şi le-a luat pe toate. Vreau să plătească! Atât ea, cât şi părinţii, pentru că nu mi se pare normal, la 17 ani să urci la volanul unui bolid", spune un altul.

Cine va achita factura pentru aventura fetelor

"În primă fază asigurătorul RCA va plăti despăgubirea persoanelor prejudiciate. Evenimentul a avut loc în timpul comiterii unei infracţiuni de către o persoană fără permis de conducere. Asigurătorul RCA va recupera în totalitate prejudiciul de la cei vinovaţi de producerea evenimentului", a declarat Marius Constantin, senior broker firmă de asigurări.

Adolescenta care s-a urcat la volan fără permis are mii de urmăritori pe reţelele de socializare, unde se prezintă drept expertă în machiaj. Tânăra a fost audiată azi de poliţişti, care au deschis un doar penal pentru conducere fără permis.

"Nu este în regulă ceea ce s-a întâmplat, nu trebuie să se mai repete ce s-a întâmplat. Nu am mai comis alte infracţiuni, nu pot să spun nici acum că a comis o infracţiune, avem prezumpţia de nevinovăţie", spune Ionela Vasile, avocat.

Fata va fi cercetată sub control judiciar.

