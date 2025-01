A fost sărbătoare pe tot globul noaptea trecută! Am intrat oficial în noul an chinezesc, anul şarpelui de lemn. În cultura chineză, şarpele simbolizează înţelepciunea, agilitatea şi transformarea, aşa că este un an crucial pentru toate semnele zodiacului. Peste 1,5 miliarde de oameni sărbătoresc trecerea dintre ani în cultura chineză. Petrecere a fost şi în multe localuri cu specific asiatic din ţara noastră.

Anul Nou Chinezesc este celebrat cu fast în aproape toată lumea după tradiții vechi de mii de ani. Şi în Bucureşti a fost agitaţie noaptea trecută. Sute de oameni au petrecut la restaurant noaptea dintre ani, iar mesele au fost pline

"În fiecare an nou chinezesc ne strângem chiar aici în locaţia aceasta, facem o masă lungă. Ceva mai special ar fi hong pao, cumva cum este la noi sorcova. Este un plic roşu, cu inscripţia anului nou şi are înăuntru bani", spune Melissa Miao, manager restaurant chinezesc. "În acest moment avem Anul Nou în Vietnam. Este o vreme foarte călduroasă în Vietnam, toată lumea se adună împreună și se bucură în orașul natal", spune Miranda.

O tradiţie de anul nou chinezesc este ca toată familia să se adune şi să prepare împreună colţunaşii, care sunt nelipsiţi de pe masa festivă. Şi românii pasionaţi de cultura chineză au sărbătorit noul an.

Vezi și

Zodiile favorizate în noul an

Anul naşterii ne stabileşte semnul zodiacal în astrologia chineză. Favorizaţi în acest an sunt dragonul, şarpele, maimuţa, calul, cocoşul şi capra.

"Nativul maimuţă este într-un an de câştiguri, într-un an de parteneri secreţi. Dragonii sunt cei pe cai mari anul acesta. Au prosperitate, au succes în toate. Şarpele este cel care are energie de succes anul acesta, însă trebuie să fie mai precaut. Nativul cal are energie de susţinere, de suport din partea tuturor, dar şi divin. Nativii capră ar trebui să aibă un an de câştiguri. Nativii cocoş, într-un an în care s-ar putea şă-şi găsească dragostea mult râvnită", spune Nicoleta Ghiriş, specialist în metafizică chineză.

Cine trebuie să fie mai atent

Mai atenţi trebuie să fie bivolii, şobolanii, tigrii, iepurii şi câinii şi mistreţii.

"Pentru şobolan este un an în care s-ar putea să piardă ceva. Nativul câine, anul acesta cu un an de certuri şi dispute. Pentru nativii mistreţi ar trebui să fie atenţi la tot şi toate. Să iasă din zona de confort. Bivolul anul asta are o energie extrem de scăzută şi ar trebui să fie atenţi pe zona de accidentări. Este foarte bine să fie atenţi când conduc tigrii. Iepurele are o energie de suişuri şi coborâşuri", adaugă Nicoleta Ghiriş, specialist în metafizică chineză.

În prima zi din an chinezesc tradiţia spune că este bine să rostogolim opt portocale prin casă, pentru prosperitate şi abundenţă. Simbolul şarpelui de lemn ne îndeamnă să aşezăm în mijlocul casei un obiect alb sau metalic, pentru a ne feri de boli pe tot parcursul anului.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui relaxate regulile privind consumul de alcool pe stadioanele din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰