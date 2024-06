"La mine e prima data cand merg la vot, am 18 ani pe care i-am implinit acum cateva luni. Normal ca e important, in '89 au murit o gramada de oameni la Revolutie pentru ca noi sa putem sa votam si sa avem o tara care sustine democratia. Fiecare om ar trebui sa isi exercite votul, sa mearga la vot, si sa spere la ceva mai bun. Eu sper ca tinerii sa nu se mai gandeasca ca plecarea din tara este o alternativa. Votam pentru un Bucuresti al viitorului, o lume mai buna, un aer mai curat, strazi cu mai putin trafic, transport in comun, scoli digitalizate", spune Antonia.

Ce aşteptări au tinerii de la alegerile din acest an

"Am fost unul dintre copiii crescuti pe autocar, parintii mei din generatia de romani care in anii 2000 au plecat spre alte tari, cazul meu a fost Spania. Este cazul ca acasa sa fie cel mai bun loc pentru noi. Tocmai de asta eu la ora 9 sunt in tren spre Maramures. Mă duc acasa, 12 ore, ca sa votez acasa. Eu nu cred nici in votul util nici in votarea raului cel mai mic. Chiar cred ca poti sa gasesti un partid cu care sa rezonezi si sa fie in acord cu opiniile tale", spuna Anda.

"Un vot are puterea sa schimbe uneori absolut totul in jurul nostru. Din 2011 pana in 2021 au plecat un milion de tineri. Cei care ne cer votul trebuie sa inteleaga ca prioritatea principala pentru noi este ca ei sa faca masuri pentru ca Romania sa fie locul in care ramanem. Cred ca luni, marti vom avea o surpriza foarte placuta cu cifrele in faţă", spune Alex.

