"Arunc pietricele ca să văd unde o să cad". Detalii tulburătoare din procesul lui Sebastian Felecanu, avocatul din Iaşi acuzat că şi-a omorât iubita

În cadrul procesului, Sebastian Felecanu a încercat să explice instanţei că este nevinovat şi că de fapt el a fi încercat să prevină o tentativă de suicid. Acesta a povestit pas cu pas ce s-a întâmplat în acea noapte în care Monica Cioată a căzut de la etaj. Potrivit declaraţiilor acestuia, citate de BZI.ro, totul a început după o ceartă avută în faţa blocului în care locuiau. Cei doi se întoarceau de la o nuntă, iar când au ajuns acasă au început să se certe. Scandalul a continuat şi în apartamentul în care locuiau.

Mărturia lui Sebastian Felecanu în faţa instanţei

"Eu m-am deplasat în sufragerie, unde m-am dezbrăcat de costum și cămașă și am rămas doar în șosete și slip, am luat o pernă și m-am întins pe canapea. Monica s-a descălțat, de asemenea, la intrarea în casă și mi-a cerut să merg în dormitor să dormim împreună, iar inițial nu am reacționat la solicitarea acesteia, motiv pentru care Monica a început să îmi reproșeze că nu îmi pasă de ea, că mă gândesc la altele și că poate am de gând să mă împac cu fosta. Pentru că eu nu reacționam la cele spuse de ea, a pus mâna pe gâtul meu și m-a împins pe pernă, totodată, m-a muscat în zona spatelui, după care a spus că se va arunca, se duce să se omoare și a plecat spre dormitorul mic, unde a deschis geamul", ar fi spus Felecanu în faţa instanţei, potrivit BZI.ro.

Sebastian Felecanu a susţinut tot timpul că el de fapt a încercat să prevină şi chiar să oprească o tentativă de suicid a iubitei sale. "Am prins-o pe aceasta și nu a mai apucat să se urce pe pervaz, plecând spre bucătărie. În acest context, menționez că, înainte să schimbăm termopanul, Monica a mai încercat să se mai arunce de la același geam, totodată, acolo era o poziție favorizantă urcării pe pervaz, întrucât era un birou amplasat sub geam, birou pe care l-am repoziționat după schimbarea termopanului, departe de fereastră. De altfel, geamul de la dormitorul mic a rămas deschis în dimineața zilei de 19 iunie. După ce Monica a plecat din dormitorul mic, aceasta s-a îndreptat înspre bucătărie, însă am prins-o și în sufragerie, eu mergând în urma ei, pentru a evita situații similare. A încercat din nou să se arunce de la etaj în bucătărie, moment la care eu am încercat să o conving să nu facă acest lucru, ea continuând să îmi facă reproșuri și continuând încercările de a se arunca de la etaj. La acel moment, eu am încercat să plec din casă, lucru pe care l-am comunicat și Monicăi, însă aceasta s-a opus, nelăsându-mă să mă îmbrac, și, totodată, m-a și lovit de mai multe ori", a mai spus acesta.

Ultimele secunde de viaţă ale Monicăi

Felecanu a povestit şi cum au decurs ultimele secunde dinaintea tragediei. "După aceea, Monica mi-a spus că mă iubește, a propus să ne liniștim amândoi, m-a prins de față și mi-a zis ceva de genul: 'Iartă-mă, hai să dormim'. La momentul la care mi-a spus asta, rochia ei era deja ridicată în jurul bustului, eu crezând că ea urmează să se dezbrace. M-am dus în dormitorul mare și m-am întins, așteptând-o. Văzând că nu mai vine, m-am ridicat să o caut și am găsit-o așezată pe fereastra de la bucătărie. Am întrebat-o atunci: 'Monicuț, ce faci aici?'. Aceasta mi-a replicat, textual, în felul următor: 'Arunc pietricele ca să văd unde o să cad'. Menționez că aceste pietricele proveneau de la pervazul interior al geamului pe care l-am schimbat atunci când am schimbat tâmplăria. I-am spus Monicăi că eu nu mă uit la ea și m-am dat în spate, ușor, după tocul ușii, astfel încât ea nu mă mai putea vedea, în speranța că astfel va coborî de pe geam și va veni după mine. Când m-am uitat a doua oară, după câteva secunde, Monica era așezată pe tocul ferestrei, în șezut, cu picioarele îndreptate înspre sufragerie, iar spatele spre dormitorul mare, rochia în jurul bustului, iar mâinile între timp erau ridicate la un unghi de 90 grade, una dintre mâini, stângă, era orientată spre bucătărie, iar cea dreaptă era spre exterior", a declarat Sebastian Felecanu.

Ancheta desfăşurată de poliţişti a demonstrat că fiecare cuvânt spus de Felecanu în faţa instanţei nu are acoperire în realitate. Rezultatele anchetei au fost prezentate şi instanţei, astfel că judecătorii nu au crezut mărturia avocatului din Iaşi. Pe lângă cei 23 de ani de închisoare, Felecanu trebuie să plătească şi daune morale de 200.000 de euro. Totuşi, decizia nu este una definitivă şi rămâne de văzut dacă pedeapsa dictată de judecători va fi menţinută şi în urma unui eventual recurs.

