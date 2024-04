Vezi și

Vecin: Doamne, Iisuse Hristoase, a luat foc şi la om! Se prelinge în sus.

Apartamentul de la etajul şapte al blocului situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 a ars ca o torţă. Flăcările uriaşe care ieşeau pe geamuri urcau spre acoperiş. Pompierii au intervenit de urgenţă cu peste 20 de autospeciale. Opt oameni, printre care un copil, au avut nevoie de îngrijirile medicilor.

Vecin: A ars de vie!

Salvatorii au aflat de la vecini că în locuinţa care arde sunt doi oameni captivi - o femeie de 73 de ani si fiul acesteia de 57 de ani.

Admnistrator: Când am văzut fumul ieşind pe geam de la ei, m-am dus repede, am bătut în uşă, a ieşit el şi am vorbit cu el: ce faceţi, e foc la voi, n-a zis nimic, a intrat în interior.

Vecin: Ţipa un om de la balcon, haide mă, daţi-i drumul la apă şi până la urmă i-au găsit carbonizaţi în casă.

Victimele, care aveau probleme locomotorii si psihice, ar fi pus intenţionat focul.

Vecin: Ea i-a spus vecinei de lângă că îşi dă foc, nu vrea să mai trăiască. Şi el era...psihic. Au vrut amândoi să moară.

Trei ore s-au chinuit pompierii să stingă focul. În urmă a rămas dezastru.

Vecin: Apa pe toti peretii, gemurile devastate, mobila...se vede. Parchetul distrus. Nu am avut asigurare. Dar o să o luăm de la capăt de la 0, o să vedem.

Cristina Filip, reporter Observator: La 24 de ore de la incendiu, priviţi particulele de funingine, incă inundă etajul. miroase atât de puternic a fum, incat abia mai poti respira, totul arata ca in filmele de groaza, pereţii sunt negri , iar nicaieri nu exista energie electrica, toate firele au fost topite de flăcări.

Anchetatorii încearcă acum să afle exact cum a început incendiul şi care este istoricul medical al celor doi morţi. Dacă erau în grija cuiva şi, mai ales, dacă nu trebuiau să fie internaţi într-un spital de specialitate.

A fost alarmă de incendiu şi în cartierul Obor. Un apartament în care locuia o familie cu doi copii, s-a aprins din senin.

Vecină: Auzeam ţipete, nu ştiam ce se intâmplă. Acolo e un fost poliţist, nevasta doctoriţă

El ieşise pe geam, stătea şi uita, nu ştia ce se intâmplă. La sufragerie a explodat, dacă erau gaze săreau pereţii.

Familia a fost evacuată de pompieri.

Patru oameni au ajuns la spital după ce s-au sufocat cu fumul gros. Alţi cinci au avut nevoie de ajutorul medicilor la faţa locului.

