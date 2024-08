Politistii din Belgia fac in continuare cercetări pentru a afla cine a comis această crimă. Singurele informatii pe care le au autoritatile pana in acest moment sunt ca gloantele au fost trase dintr-o masina care dupa atac, s-a facut nevazută. Bărbatul de 36 de ani a fost împușcat în timp ce isi bea cafeaua într-un bar din Belgia. Se afla singur la masă si, potrivit presei intenationale, autorul a tras 18 gloanțe în el.

După atac, a reușit să plece din România, fugind în Turcia

De altfel, oamenii legii din Belgia au găsit in geanta victimei un pistol incarcat, semn ca se temea pentru viata lui. Bărbatul făcea parte din mafia albaneză si avea un istoric periculos. În 2010 a fost suspectat că ar fi impuscat un o persoană in Albania , în 2014 a fost arestat dupa ce a fost implicat într-un furt în Belgia iar in urma cu un an a fost dat in urmarire internationala de politia din Romania, dupa ce l-ar fi injunghiat pe omul de afaceri Jean Sasu, patronul restaurantului Nuba din Bucuresti.

Vezi și

Albanezul a venit în România in aprilie 2023, s-a cazat la un hotel de lux din centrul Capitalei, apoi l-a urmărit timp de două zile pe omul de afaceri și ulterior l-a înjunghiat, profitând de un moment de neatenție din partea bodyguarzilor acestuia. După atac, a reușit să plece din România, fugind în Turcia. De atunci, el a fost arestat în lipsă și dat în urmărire generală.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 3 voturi

Întrebarea zilei Vă gândiţi să vă întoarceţi din vacanţă din cauza ciclonului de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰