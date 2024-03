Vezi și

Faptele s-ar fi petrecut la finalul anului trecut, însă interlopul ar fi continuat şirul infracţiunilor şi anul acesta. Se pare că Bebino ar fi mers la casa unui rival pe care l-ar fi lovit cu pumnii şi l-ar fi ameninţat cu cuţitul pentru a-i da 10.000 de euro.

Redăm mai jos, integral, infomarea Poliţiei Capitalei:

La data de 11 martie 2024, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, în Municipiul București și Județul Călărași, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de abuz de încredere, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată și tâlhărie calificată. În fapt, la data de 20 noiembrie 2023, polițiști din cadrul Secției 13 Poliție au fost sesizați de către un tânăr, în vârstă de 27 de ani, cu privire la faptul că, în cursul lunii septembrie 2023, ar fi împrumutat 5.000 de euro de la un bărbat, lăsând drept garanție autoturismul. Ulterior, când victima ar fi vrut să plătească împrumutul, bărbatul ar fi refuzat să-i restituie mașina, întrucât ar fi înstrăinat-o.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, iar în urma cercetărilor și investigațiilor efectuate s-a stabilit următoarea situație de fapt:

La data de 7 noiembrie 2023, un bărbat, în vârstă de 31 de ani, prin folosirea unui act de identitate falsificat, precum și a unei cărți de identitificare a vehiculului, contrafăcută, ar fi dispus pe nedrept de un autoturism, prin vânzarea acestuia către o persoană. Autoturismul în cauză a fost anterior lăsat acestui bărbat, cu titlu de garanție, pentru împrumutul de 5.000 de euro, solicitat de către tânărul de 27 de ani, la data de 15 septembrie 2023. Din cercetări, s-a mai stabilit că, în cursul zilei de 15 ianuarie 2024, bănuitul de 31 de ani ar fi ademenit doi bărbați, la o adresă din Sectorul 2, moment în care, prin exercitarea de agresiuni fizice asupra unuia dintre ei, precum și prin folosirea unor obiecte contondente, pe care le-ar fi expus și manevrat în scop de intimidare, ar fi luat din posesia acestuia aproximativ 60.000 de lei. Astfel, în vederea completării materialului probator, la data de 11 martie 2024, au fost puse în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, printre care documente susceptibile a fi false, precum și instrumente ce ar fi fost folosite la contrafacerea acestora.

Bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost depistat și condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale, al Serviciului de Criminalistică din cadrul Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București și de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată și tâlhărie calificată. Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Dacă va fi găsit vinovat, Bebino riscă ani grei de închisoare.

