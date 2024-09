"Doamne, eu o mulgeam şi beam un pahar de lapte. Suntem bătrâni şi era căsuţa curată şi uscată", este reacţia unei vârstnice care află că vaca ei a fost luată de ape. Bunica Sanda nu îşi mai poate stăpâni lacrimile. De pe marginea drumului, îşi priveşte gopodăria distrusă de ape. Mai are doar ce a reuşit să salveze, în fugă. O sacoşă cu haine ude şi câteva acte. "Sunt persoane duse acolo, să văd dacă vor mai găsi bani, că am avut nişte bani. Nu ştiu dacă mai sunt. De buletin nu ştiu nimic. Rămân fără nimic, suntem bătrâni", ne spune bunica Sanda.

În casele oamenilor nu a mai rămas absolut nimic. Totul e distrus, acum bătrânii au rămas neputincioşi, aşezaţi pe un scaun care nu a fost luat de ape şi privesc îngroziţi la ceea ce a mai rămas din curte. "Nu a mai rămas nimic. Hambarele le-a întors cu fundul în sus, aveam nişte cereale, acum e umplut cu nămol, e otravă. E moarte într-un coteţ de aici", spune soţul femeii. "Nu mai e nimic. Au murit toate animalele. Uite ce e aici, asta a mai rămas", a adăugat fiica celor doi bătrâni.

Bilanţul înfiorător al pagubelor, animale moarte, documente pierdute

În casă a intrat să facă bilanţul pagubelor fiica celor doi. A venit din Italia cu o zi înainte să lovească viitura. Tot ea a fost salvarea părinţilor. I-a luat la timp din calea puhoaielor. "Când am ieşit în drum, deja apa intrase peste tot. Nu am avut timp să salvăm nimic. Dacă eraţi să auziţi animalele cum urlau, nu vă pot spune. Sfârşitul lumii a fost. Am stat pe pod cu ei", ne-a mărturisit femeia.

Sinistraţii care au pierdut tot stau acum pe la rude sau prin vecini. Deşi au la dispoziţie şi taberele autorităţilor. În tabără din Slobozia Conachi va fi şi un punct medical pentru oameni. Între timp, continuă misiunile de salvare. "Se va trece la curăţirea fântânilor şi va veni după asta Direcţia Sanitar să poată fi folosite. Pompierii le curăţă şi pe urmă bineînţeles va trebui sa fie curatate cu clor şi vor fi date pentru populaţie", a declarat Raed Arafat.

Tot acum, se rediscută planurile unui baraj în zonă. Un proiect mai vechi. Codul roşu de pericol extrem a fost reinstituit în zonă, pentru această seară, începând cu ora 18.

