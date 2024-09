Patru morţi, sute de persoane evacuate, mii de case avariate, 13 tronsoane de drumuri naţionale şi judeţene închise. Sunt efectele devastatoare după ce meteorologii au înregistrat până la 170 l/mp. Un dezastru ce se întâmplă la 100 de ani, spun autorităţile. Aceleaşi care în urmă cu o zi făceau comandament de urgenţă şi asigurau că sunt pregătite să intervină.

Drumul Naţional 25 este complet acoperit de ape, zeci de autoturisme, utilitare sau TIR-uri au fost surprinse de viitură. Unele dintre ele au rămas blocate sau sunt răsturnate pe marginea şoselei, care este sub apă complet. 700 de pompieri, poliţişti şi jandarmi din şapte judeţe au fost mobilizaţi să ajute la salvarea oamenilor. Au fost chemaţi inclusiv cei care erau liberi. A fost trimis şi un elicopter Black Hawk pentru misiuni de căutare-salvare.

Apa vine în continuare cu foarte mare putere de pe versanţi

Apa vine în continuare cu foarte mare putere de pe versanţi. Localitatea Slobozia Conachi este pur şi simplu acoperită de ape. Într-una dintre acele case din depărtare sunt câteva persoane surprinse în interior. Rudele au vorbit cu ele la telefon în urmă cu ceva vreme şi aşteaptă cu disperare salvarea să vină cineva să le scoată de acolo. Şi militarii au fost mobilizaţi. Premierul a mers în zonă însoţit de miniştrii de la apărare şi interne, dar şi de şeful DSU. La Slobozia Conachi, cea mai grav afectată localitate, a discutat cu localnicii care şi-au văzut moartea cu ochii când apele au năvălit peste ei în case.

"Adevărat trebuie o discuție foarte serioasă și am început-o deja cu ministrul Mediului pentru că e a treia oară când se întâmplă în această zonă. (De ce nu s-au luat măsuri?) De când sunt prim-ministru al României nu am primit nicio informare cu un eventual pericol în această zonă", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. "Astfel de inundaţii nu pot fi evitate. Putem limita pagubele pe care aceste inundaţii le produc şi putem eficientiza modul în care intervenim", spune Mircea Fechet, ministrul Mediului. "Din păcate am mai trăit episodul asta în 2013. Îmi doresc enorm ca ăsta să fie ultimul episod pe care îl traieste Galaţiul, de genul ăsta", a precizat Costel Fotea, preşedinte Consiliu Judeţean.

După potop, curg râuri de promisiuni

După potop, curg râuri de promisiuni. Guvernul anunţă alocarea de bani din fondul de urgenţă pentru sinistraţi. Plus alimente şi locuri de cazare pentru cei rămaşi pe drumuri. Se vor amplasa două tabere lângă zonele sinistrate. "Am dat ordin ca solicitările autorităţilor locale să poată să fie făcuta direct şi să nu mai fie nevoie să fie validata de mine. (Va fi făcută inclusiv tabără militară?) Dacă va fi nevoie, cu siguranţă", a spus Angel Tîlvăr, ministrul Apărării.

De la Bucureşti, s-a făcut celulă de criză şi la ministerul Sănătăţii. Oamenii din zonele afectate de inundaţii riscă să se îmbolnăvească. Localnicii sunt sfătuiţi să fiarba apa înainte s-o consume. Au fost suplimente inclusiv stocurile de medicamente şi vaccinuri. Şi preşedintele a avut un mesaj. De la Cotroceni, Klaus Iohannis a transmis condoleanţe familiilor victimelor şi a asigurat că este la curent cu toate măsurile luate în zonă.

