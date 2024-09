Suntem în locul in care in aceasta dimineață curgea un râu la propriu. Era apa venită de.pe versanți care a măturat tot în calea ei. In localitatea Slobozia Conachi peste 700 de case au fost afectate de ape, sute de persoane prinse în case, dar din fericire salvate la limita. Mobilizarea de forte este in plină desfășurare și acum pentru că misiunea de căutare salvare continua și la această oră. Salvatorii, pompieri, jandarmi și militari încă nu au ajuns în toate gospodăriile.

Sunt oameni care au fost salvați la limită de la moarte

Bilanțul până la această oră este unul dramatic, peste 5.500 de gospodării afectate și mii de oameni afectați. Pentru toți aceștia autoritățile pregătesc in aceasta 4 tabere pentru sinistrați in jud Galaţi. În același timp, vor sosi mâine ajutoare, paturi, apa, mâncare.

Sunt oameni care au fost salvați la limita de la moarte. Alții s-au salvat singuri dar acum privește printre lacrimi cum s-a ruinat tot. Urmează o seară la fel de grea. Pentru că ploile vor continua iar autoritățile au avertizat populația să se pregătească de evacuare in caz că se va impune.

