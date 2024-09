Patru şaormerii ale lanţului Socului Kebab, una dintre cele mai de succes afaceri din România, au fost închise de Protecţia Consumatorului. Inspectorii au găsit în restaurante muşte, gândaci şi mizerie. L-au şi amendat pe proprietar şi l-au anunţat că nu are voie să mai vândă şaorma până nu face lună toate restaurantele.

Lanţul de şaormerii a fost închis ieri de inspectorii ANPC care au găsit insecte şi bucătării nu foarte curate. Reclamaţiile au venit de la clienţii fast-foodului care a avut anul trecut 76 de milioane de lei cifră de afaceri.

Patronul lanţului de şaomerii care funcţionează de 17 ani în Bucureşti a fost amendat cu 33.000 de lei. După control, omul de afaceri şi-a pus angajaţii să facă o curăţenie lună.

Camera ascunsă: Au fost (inspectorii ANPC - n.r.) şi datorită lor s-a făcut o renovare.

Două shaormerii deja şi-au reluat activitatea

La doar o zi de la închiderea temporara a celor 4 shaormerii, deja două dintre ele si-au reluat activitatea. Înainte de a face acest lucru, fast-food-urile au fost verificate încă o data de inspectorii ANPC, care au trebuit sa se asigure ca au fost remediate toate problemele.

Cum s-au redeschis, la şaormerii au şi revenit clienţii să vadă dacă acum fast-foodurile sunt mai curate.

Un leu din patru, cheltuiţi în restaurantele de la noi, merge către mâncarea fast-food. Statisticile arată că românii comandă o şaorma la fiecare zece secunde. Echipa Observator a testat in laborator mai multe tipuri de produse in campania "Ce ne puneti in mancare".

"Prezenţa pe 2 din 5 eşantioane analizate a Escherichia coli. Toate produsele au o cantitate intre 1.000 şi 20.000 de drojdii şi mucegaiuri. Acrilamida făcută separat pe cartofii prăjiţi. Este un compus cancerigen, generat atunci când supraprăjim produsele amidonoase", spune Alexandru Cîrîc, directorul ICA.

E-coli este o bacterie periculoasă, care poate provoca infecţii intestinale, urinare sau pulmonare. Tulpinile agresive pot ucide un copil în câteva zile. Reţeta pentru dezastru e simplă: carnea negătită suficient, legumele nespălate sau igiena precară.

