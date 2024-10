Viitori ingineri şi medici fac duş cu apă încălzită la microunde sau la fierbător, de când o stradă s-a surpat, iar o maşină a căzut într-o gaură de doi metri adâncime.

În băile studenţilor din regie nu mai curge apă caldă de mai bine de o săptămână. Sunt 33 de cămine cu aproape 10.000 de studenţi care fac duş cu apă rece.

"Aici la duş apa e rece sloi. Chiar e rece. E rece, rece. Norocul nostru e că mai avem ligheanul ăsta, fierbătoare, microunde", spune un student.

Poliţia a închis zona pentru cercetări

Iniţial, pe grupurile interne de whatsapp, studenţii au fost anunţaţi că avaria va fi remediată în patru ore. "Maine la ora 9 se va opri apa caldă. Va dura minim 4 ore".

Acum, compania de termoficare nu mai dă niciun termen.

"M-am spălat la lighean pe cap si am ajuns să răcesc, să fac gripă sunt cobză de răcită. Noi plătim bani şi plătim aparent degeaba pentru că nu avem apă caldă". "Norocul meu e că mai am prieteni care stau la apartamente şi pot să mă duc la ei să fac baie pe cap sau dus pentru că este inimaginabil ca la un camin de stat să nu existe conditii pentru studenţi. Eu am intrat la taxă, plătesc 500 de lei pe lună", se plâng studenţii.

Compania de termoficare nu poate să repare ţeava spartă pentru că întreaga zonă este închisă de poliţie, care anchetează prăbuşirea de acum 11 zile.

"Se putea face un bypass care să ocolească zona respectivă, dura o jumătate de zi, o zi cum s-a intamplat la orice lucrare de reabilitare care se face in buc acum. Se săpa cu 3 metri inainte de avarie si se ducea o conductă ca să ocolească zona", a declarat Mihai Corocăescu, director administrativ Facultatea Politehnica Bucureşti.

Reprezentanţii Politehnicii spun că au avut probleme şi în 2023-2024 - din octombrie până în aprilie au fost întreruperi dese în furnizarea apei calde şi a căldurii.

