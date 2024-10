I-a înghiţit pământul din senin, în drum spre grădiniţă. O mamă şi copilul ei de cinci ani au ajuns într-o groapă uriaşă, azi dimineaţă, în Bucureşti. Drumul de acces către unitatea de învăţământ s-a surpat sub maşina din care tocmai ieşiseră. Mama şi copilul au fost ajutaţi să iasă din craterul uriaş de angajatul unei firme de salubritate şi au scăpat doar cu câteva zgârieturi. Terenul s-a surpat deasupra unei conducte la care s-au făcut mai multe lucrări.

Momentul şocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Femeia de 43 de ani deschide portiera din spate a maşinii, copilul coboară, apoi, ca într-un film de groază, asfaltul se năruie sub ei. Băieţelul dispare în hău o dată cu maşina, în timp ce mama se dezechilibrează, dar reuşeşete să rămână pe malul suprat, sprijinită de autoturism.

Momente de panică

Disperată, şi strigă copilul de cinci ani, apoi coboară să-l recupereze. Muncitorii din maşina de salubritate parcată în paralel aleargă să vadă dacă cei doi sunt teferi. Se agită în căutarea unei soluţii, până când unul dintre bărbaţi ia o vestă reflectorizantă şi o transformă în frânghie, pentru ai-i trage din groapa de doi metri.

Vezi și

"Vă daţi seama că trebuia să intru, nu? Puteam să stau aşa? Am ridicat copilul sus. L-am pus pe mal, l-au prins colegii mei. Până la urmă, am luat o vestă din aceea verde, i-am dat-o doamnei să se prindă de ea, că nu ajungeam să o prind de mână, şi am tras-o pe doamna afară", a declarat Matei Constantin, şoferul de pe autoutilitară.

"Şi s-au îndepărtat de la locul unde s-a întâmplat fiindcă exista riscul să se surpe", a declarat Viorel Băţică, director tehnic firmă de salubritate.

Încă în stare de şoc, mama îngenunchează şi îşi îmbrăţişează copilul scăpat teafăr ca prin minune. După puţin timp, au sosit şi echipajele medicale.

"Prezentau mici escoriaţii, fără alte probleme. Şoferul autoutilitarei nu a avut nevoie de îngrijiri medicale", a declarat Ana Covaşniuc, ISU Bucureşti-Ilfov.

Prăbuşirea a avut loc la 7:30 dimineaţa, pe un drum de acces către o grădiniţă din Sectorul 6 al Capitalei. Pământul a cedat sub greutatea autoturismului în care se aflau mama şi copilul, dar şi a maşinii de salubritate. Norocul a făcut ca autoutilitara să se proptească în mecanismul de ridicare a tomberoanelor din spate şi să nu se răstoane peste automobil.

O macara de 40 de tone a fost adusă pentru recuperarea maşinii şi a autoutilitarei. Accesul în zonă a fost limitat ore întregi de pompieri. Cu ajutorul unor utilaje de mare tonaj, pompierii încearcă în acest moment să scoată maşina din groapa formată în asfalt.

Aproape şase ore s-a lucrat la extragerea celor două autoturisme din curtea unităţii de învăţământ. A fost o misiune extrem de dificilă. În orice moment pământul se putea surpa mai mult, iar autoutilitara se putea prăbuşi peste maşina căzută deja în groapă.

Drum privat aflat în litigiu

Surparea de teren a avut loc pe un drum privat, aflat în litigiu, dar folosit de părinţi pentru a ajunge la grădiniţă. Sub bucata de teren care a cedat este o conductă de apă, la care au avut loc mai multe intervenţii, de-a lungul timpului.

Cauza surpării va fi stabilită după ancheta poliţiei. Nu este primul caz în care o stradă din Capitală cedează, anul acesta.

La începutul lunii trecute, o bucată uriaşă de asflat a sărit pur şi simplu în aer, chiar pe trecerea de pietoni dintr-o intersecţie. Cauza a fost un test cu aer sub presiune, care a făcut ca o conductă subterană să cedeze.

Iar în luna mai, asfaltul a cedat tot din cauza unei conducte de apă, în apropiere de Gara de Nord.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Limitaţi accesul copiilor la reţelele sociale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰