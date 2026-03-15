Imagini emoţionante în Vaslui, unde pompierii s-au chinuit jumătate de oră să salveze de la moarte un câine, rănit într-o explozie. Ajutaţi şi de o echipă de la direcţia sanitar-veterinară, n-au renunţat până când nu l-au readus la viaţă pe patruped. Doi oameni au ajuns la spital după ce o butelie a explodat. Iar alte câteva zeci, au fost evacuaţi. Pagubele sunt importante.

Sunt momentele critice în care salvatorii încă luptă cu flăcările. Din bloc, i-au evacuat pe locatari. Dar au scos şi doi câini. Unul nu mai sufla. Un pompier l-a văzut pe caldarâm şi nu l-a lăsat să moară. Împreună cu un coleg, au început să îl resusciteze. Cu ce au avut la îndemână.

"Am chemat la faţa locului şi o echipă a direcţiei sanitar- veterinare pentru a se îngriji de animal", a declarat Eduard Popică, prefectul Judeţului Vaslui.

Readus la viaţă după eforturi colective

Echipa DSVSA a continuat manevrele până când animalul a dat semne că îşi revine. După mai bine de 30 de minute de eforturi, a fost readus la viaţă. Lupta cu focul nu a fost una uşoară. Explozia a fost urmată de un incediu uriaş. Fumul cuprinsese deja toate palierele blocului.

Un bărbat în apartamentul devastat de explozie a suferit arsuri. Soţia sa, imobilizată într-un scaun cu rotile, a suferit un atac de panică.

"Este vorba despre un bărbat în vârstă de 69 de ani care prezenta arsuri de gradul 2 şi 3 pe aproximativ 10% suprafaţă corporală, mai exact la nivelul feţei, gâtului şi celor două mâini. După acordarea primului ajutor, acesta a fost transferat în regim de urgenţă la spitalul din Bârlad", a declarat Daniel Ungureanu, purtător de cuvânt SAJ Vaslui.

În total, 70 de persoane au fost evacuate din bloc. O parte dintre ei nu s-au putut întoarce acasă peste noapte. Incendiul a fost lichidat după aproape o oră de intervenţie. Poliţia deschis un dosar penal, iar specialiştii vor stabili dacă structura de rezistenţă a blocului a fost afectată.

