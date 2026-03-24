Poveste incredibilă despre prietenie şi loialitate în lumea animalelor. Totul a început cu o evadare ca în filme. Șapte câini domestici, furați dintr-un sat din nord-estul Chinei, au devenit un fenomen viral după ce au reușit să scape dintr-o fabrică de carne și să găsească singuri drumul spre casă. Conform rapoartelor, animalele au călătorit aproximativ 17 kilometri pe drumuri aglomerate și în zone rurale, rămânând împreună până la întoarcerea la stăpânii lor, câteva zile mai târziu.

Povestea lor a început să circule online pe 16 martie, când un trecător i-a filmat înaintând în grup pe un drum, impresionând utilizatorii cu coordonarea lor incredibilă. Presa locală a relatat că, deși câinii fuseseră furați de hoți, care aveau legătură cu comerțul cu carne, aceștia au reuşit să evadeze.

Se pare că un corgi conducea grupul, întorcându-se în mod repetat pentru a-i verifica pe ceilalți, în timp ce un ciobănesc german rănit era protejat în centrul formațiunii. Alte rase, inclusiv un Golden Retriever, labrador și un pechinez, se aflau și ele alături de ei.

Lungul drum spre casă

Alte videoclipuri îi arată mergând pe câmpuri, întotdeauna într-un grup compact și nefiind distrași de încercările unor persoane de a-i opri. Salvatorii au confirmat ulterior că toți șapte proveneau din același sat. Datorită monitorizării voluntarilor, mișcările lor au fost urmărite până la întoarcerea lor definitivă acasă, pe 19 martie.

Incidentul a stârnit, de asemenea, dezbateri despre furtul de animale, care este considerat o infracțiune în China și poate duce la amenzi sau pedepse cu închisoarea. Între timp, povestea a devenit virală pe rețelele de socializare, mulți utilizatori cerând transformarea ei într-un film de animație, solicitările fiind adresate studiourilor mari precum Disney și Pixar. Printre protagoniști, corgi-ul a fost deja ales drept „liderul” ideal al poveștii, alimentând entuziasmul utilizatorilor, scrie Il Messaggerio.

Internauţii au fost impresionaţi de povestea lor. „Călătoria lor ar putea fi premisa unui film. Golden Retriever-ul s-a poziționat cel mai aproape de trafic pentru a-i proteja pe ceilalți”. „Câinii dau dovadă de loialitate față de tovarășii lor; oamenii care le fac rău arată mult mai puțină umanitate.” „Câinii sunt cei mai devotați prieteni ai noștri și merită protecție și îngrijire. Este crucial să se stabilească o lege privind protecția animalelor cât mai curând posibil”, au scris aceştia.

Monica Palade

