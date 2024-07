Larisa este una dintre pacientele care au ajuns pe scaunul unui stomatolog ''de sufragerie''. A avut o urgență medicală, astfel că la ora 2 noaptea a pornit în căutarea unui dentist. L-a găsit într-o scară de bloc din Berceni.

De pe scaunul dentistului a ajuns în fața procurorilor

"Am ajuns la o clinică necunoscută de mine, unde am fost operată de o persoană care aparent nu avea dreptul să realizeze această operație. După, am avut complicații destul de mari. Mi se umflase fața, gâtul, pieptul, nu puteam să respir, nu puteam să îmi deschid sau să îmi închid gura", povestește Larisa, o victimă.

De pe scaunul dentistului a ajuns în fața procurorilor, care au deschis un dosar penal pe numele celui care se dădea drept medic stomatolog. Chiar dacă sunt la îndemână, ar trebui să alegem cu grijă clinicile de apartament, cu preţuri tentante.

În România funcționează mai bine de 17.000 de cabinete stomatologice. Iar mai bine de jumătate dintre acestea se află în apartamente de 30-40 de metri pătrați.

Riscăm să dăm peste stomatologi fără experienţă sau dentiști care abia fac față numărului mare de pacienți.

"Nu își permit să își angajeze personal de recepție, sterilizare sau un personal auxiliar. Volumul de lucru în cabinetele micuțe de multe ori este mai mare, iar un singur medic este depășit. Se aglomerează lucrurile e posibil ca și de acolo să existe mici scăpări", spune Denisa Tutunaru, medic stomatolog.

Sau scăpări mai mari care ne costă scump.

"Discutăm despre un fenomen al medicinei clandestine sau medicina făcută precum în țările de lumea a treia. Probabil discutăm despre mii de cazuri de malpraxis care sunt raportate comisiilor în fiecare an. Sigur că o parte dintre ele se transformă și în dosare penale, o parte dintre ele rămân la stadiul de urmărire disciplinară", declară avocatul Adrian Cuculis.

Specialiștii spun că ideal ar fi să alegem clinicile mari sau cele deja testate.

Într-o reacție scrisă, reprezentanții Colegiului Medicilor Stomatologi spun că nu ar trebui să existe nicio legătură între mărimea unui cabinet şi calitatea materialelor folosite.

"Dimensiunea cabinetului nu este un factor decisiv în procesul de selecție al materialelor. Pentru un act medical de calitate, prețul materialelor nu trebuie să influențeze decizia medicală", spune Colegiul Medicilor Stomatologi.

Doar că realitatea e, uneori, alta. Managerii cabinetelor mici aleg să cumpere materiale sau ustensile mai ieftine, din dorința de a accelera procesul de achiziție sau pentru a ieși mai rentabil. În România, aproape sunt peste 30.000 de dentiști.

