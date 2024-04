Vezi și

Accidentul a avut loc în timp ce mama gătea în bucătărie. Credea că băiatul de doi ani e în siguranţă, alături de sora lui. Femeia este surdo-mută şi nu şi-a dat seama ce se întâmplă în dormitorul celor mici.

Băieţelul de 2 ani a căzut de la etaj

"Băiatul se juca alături de sora mai mare în camera lor, dar, la un moment dat, de pe un scaun, unul dintre ei a reuşit să ajungă la mânerul ferestrei şi a deschis-o. Fără să conştientizeze pericolul, cel mic a urcat pe pervaz, dar s-a dezechilibrat şi a căzut în gol", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

În cădere, băieţelul s-a lovit de o copertină, care i-a atenuat şocul. Între timp, surioara lui o anunţa pe mamă despre ce s-a întâmplat. Tot ea a fugit la vecini pentru a-i ruga să sune la 112. Ajutorul a ajuns în câteva minute la blocul aflat la marginea oraşului.

Vecinii familiei, în stare şoc

"La faţa locului au intervenit o autospecială şi un echipaj SMURD de tip Terapie Intensivă Mobilă care a acordat asistenţă medicală băiatului şi l-a transportat de urgenţă la spital", a declarat Andrei Biriş, purtător de cuvânt ISU Cluj. "Copilul este conştient, dar cu traumatism cranian cu risc crescut, cu contuzie toraco-abdominală. Nu necesită intervenţie neurochirurgicală în acest moment", a precizat Daniela Dreghiciu, Spitalul de Copii Cluj.

Băieţelul a rămas sub supraveghere la Terapie Intensivă. Vecinii familiei sunt încă în şoc. "Din cauza neatenţiei, câte nu se întâmplă! Şi asta duce la finaluri tragice şi neplăcute", spune un vecin. "Doamne, eu şase nepoţi şi trei fete am avut, dar atâta grijă am avut de ele de Doamne fereşte! Nu făceam nimic, stăteam cu ele", comentează o femeie.

Cazul aminteşte de o întâmplare din 2022. O fetiţă de 10 ani din Oradea, cu ambii părinţi surdo-muţi, şi-a salvat atunci fratele mai mic apelând la 112 când i s-a făcut rău. Persoanele cu deficienţe de auz sau vorbire au însă propriul număr pentru urgenţe - 113. Pot trimite aici un SMS în care să precizeze tipul urgenţei şi adresa la care au nevoie de ajutor. Accidentul de astăzi scoate în evidenţă un fenomen îngrijorător. Este al treilea copil care cade de la fereastră, doar luna aceasta.

Val de incidente cu copii mici

La începutul săptămânii, o fetiţă de doi ani a căzut pe geam de la etajul unu al unui bloc din Centrul Vechi al Capitalei, la câţiva paşi de turiştii care au rămas şocaţi. Micuţa era în casă cu tatăl şi bona, însă nimeni nu a văzut când a ieşit pe pervaz şi s-a dezechilibrat. Copilul a ajuns la spital cu răni la cap.

Iar la începutul lunii, o fată de 5 ani din Mioveni a căzut opt metri în gol, de la fereastra unui apartament din Mioveni. Culmea, copilul mai căzuse de la aceeaşi fereastră şi acum trei ani.

Cel mai şocant caz rămâne însă cel al gemenilor care au căzut anul trecut de la etajul 10 al unui bloc din Ploieşti, în timp ce mama lor făcea un live pe Facebook. Femeia a fost condamnată la trei de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă.

Specialiştii le recomandă părinţilor să îşi doteze ferestrele cu limitatoare de deschidere şi să nu ţină mobila lângă geamuri. De asemenea, părinţii ar trebui să folosească plase de ţânţari care nu se deschid şi să aibă încuietori pentru ferestre.

