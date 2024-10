Voturi pentru: 177 pentru, contra 12 şi abţineri. Soarta lui Nelu Tătaru a fost decisă în absenţă cu o majoritate covârşitoare. Deputaţii au hotărât să-i ridice imunitatea.

Ce urmează pentru Nelu Tătaru după ce a rămas fără imunitate

Fără protecţia imunităţii parlamentare, procurorii DNA pot trece la paşii următori în cazul fostului ministru al Sănătăţii: percheziţii informatice şi la domiciliu, ba chiar îl pot reţine şi face propunerea de arestare preventivă.

Vezi și

"Prezumţia de nevinovăţie există, ea nu trebuie dovedită", a declarat Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor.

Cu doar câteva ore înainte, fostul ministru al Sănătăţii a venit la Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor, însoţit de 3 avocaţi.

"Nu am atins niciun ban, au fost nişte provocări. Eu nu am văzut acei bani. Este o dezamăgire în condiţiile în care prezumţia ta de nevinovăţie nu mai este luată în considerare", a declarat Nelu Tătaru.

"Pe înregistrări nu se aude niciodată că Nelu Tătaru să fi cerut ceva. Domnu Tătaru spune: nu, nu, nu de cinci ori", a declarat Sandra Grădinaru - avocat.

Mai mult, deputatul spune că niciun pacient nu va putea declara că în cei 25 de ani de când este doctor a cerut mită pentru a face operații sau consultații medicale. În imaginile prezentate de procurori apare, însă, mâna unui pacient care scoate din portofel 300 de lei şi îi pune pe masă.

"O să vreau prin avocaţii mei să facem expertiză la fotografii şi sa vedem ce este cu ele. Faptul că noi nu am ştiut nimic de dosar până ieri şi dumneavoastră ca presă ştiaţi mult mai multe ca noi, cred că este o problemă", a declarat Nelu Tătaru.

Camere ascunse şi microfoane în cabinetul său

Din luna aprilie, procurorii ar fi instalat în cabinetul lui mai multe camere ascunse şi microfoane. DNA spune că fostul ministru avea un ritual dimineaţa când ajungea la serviciu: număra sumele de bani din dulap.

"Patru investigatori sub acoperire, patru camere în birou, monitorizare 6 luni şi cu toate astea nu s-a facut niciun flagrant. Dacă domnul Tătăru ar fi fost prins cu banii în mână de ce poliţia care stătea la uşă nu a făcut vreun proces verbal de flagrant să-l prindă cu banii în mână, în acel moment?", a declarat Sandra Grădinaru - avocat.

Cât despre mita luată sub formă de găini și ouă, avocaţii au o explicaţie.

"În frigider îşi tine alimentele, avea de toate. Chiar şi găini pentru că el dadea alimentele la bucătărie pentru că el acolo mânca", a declarat Radu Bobârnat - avocat.

"Este cineva care a venit din biroul domnului Tătaru ca să-i aducă pasărea din piaţă cumpărată de sotţia lui", a mai spus Sandra Grădinaru - avocat.

Aseară, sute de pacienți recunoscători lui Tătaru au ieşit pe străzile din zona Moldovei şi şi-au manifestat susținerea pentru fostul ministru al Sănătății, cel care le-a fost alături în momentele de cumpănă.

"Noi am venit să-l susţinem. Am venit să-l susținem că am fost operată la el şi merită. Merită! Dacă ni-l ia pe el, se dărâmă spitalul acesta", au declarat două paciente.

Nelu Tataru a demisionat din funcţia de preşedinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor. În ultimii ani, tot mai mulţi miniştri au rămas fără imunitate la solicitarea procurorilor.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Aţi văzut în magazine produse cu etichete care indică un gramaj mai mic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰