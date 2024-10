Soarta lui Nelu Tătaru a fost decisă în absenţă cu o majoritate covârşitoare. Deputaţii au hotărât să-i ridice imunitatea. Fără protecţia imunităţii parlamentare, procurorii DNA pot trece la paşii următori în cazul fostului ministru al Sănătăţii: percheziţii informatice şi la domiciliu, ba chiar îl pot reţine şi face propunerea de arestare preventivă. "Prezumția de nevinovăție există, ea nu trebuie dovedită", a declarat Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaților.

Cu doar câteva ore înainte, fostul ministru al Sănătăţii a venit la Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor, însoţit de 3 avocaţi.

"Nu am primit niciun ban. Nu am atins niciun ban, au fost niște provocări. Eu nu am văzut acei bani. Este o dezamăgire în condițiile în care prezumția ta de nevinovăție nu mai este luată în considerare", a declarat Nelu Tătaru.

"Pe înregistrări nu se aude niciodată că Nelu Tătaru să fi cerut ceva. Domnu Tătaru spune: nu, nu, nu de cinci ori", a spus Sandra Grădinaru, avocat.

Mai mult, deputatul spune că niciun pacient nu va putea declara că în cei 25 de ani de când este doctor a cerut mită pentru a face operații sau consultații medicale. În imaginile prezentate de procurori apare, însă, mâna unui pacient care scoate din portofel 300 de lei şi îi pune pe masă.

"O să vreau prin avocații mei să facem expertiză la fotografii și să vedem ce este cu ele. Faptul că noi nu am știut nimic de dosar până ieri și dumneavoastră că presă știați mult mai multe că noi, cred că este o problemă", a fost de părere Nelu Tătaru.

Camere ascunse şi microfoane în biroul lui Nelu Tătaru

Din luna aprilie, procurorii ar fi instalat în cabinetul lui mai multe camere ascunse şi microfoane. DNA spune că fostul ministru avea un ritual dimineaţa când ajungea la serviciu: număra sumele de bani din dulap.

Reporter: De cât timp ştiaţi că sunteţi urmărit?

Nelu Tătaru: Când au început discuţiile despre dosarele din pandemie.

"Patru investigatori sub acoperire, patru camere în birou, monitorizare 6 luni și cu toate astea nu s-a făcut niciun flagrant. Dacă domnul Tătaru ar fi fost prins cu banii în mâna, de ce poliția care stătea la ușa, nu a făcut vreun proces verbal de flagrant să-l prindă cu banii în mâna, în acel moment? Sunt martori cu identitate protejată și colaboratori sub acoperire. Deci noi nu vorbim despre persoane care să-și fi declinat identitatea", a declarat Sandra Grădinaru, avocat.

Cât despre mita luată sub formă de găini și ouă, avocaţii au o explicaţie

"În frigider își ține alimentele, avea de toate. Chiar și găini, pentru că el dădea alimentele la bucătărie pentru că el acolo mânca", a declarat Radu Bobârnat, avocat. "Este cineva care a venit din biroul domnului Tătaru că să-i aducă pasărea din piață cumpărată de soția lui", a spus Sandra Grădinaru, avocat.

Nelu Tătaru a demisionat din funcţia de preşedinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor. În ultimii ani, tot mai mulţi miniştri au rămas fără imunitate la solicitarea procurorilor.

