Cine este Elena, soţia lui Ianis Hagi? Nunta Anului va avea loc la Domeniul Ştirbey. Antena deține drepturi exclusive de difuzare

Cei doi tineri sunt pregătiţi pentru cel mai frumos moment din viaţa lor. Vor spune "Da" în faţa lui Dumnezeu, la Biserica Sfântul Visarion din Bucureşti, la ora 15.00, iar petrecerea va avea loc într-una dintre cele mai frumoase locaţii, Domeniul Ştirbey, din Buftea, cu începere de la ora 19.00.

Povestea de iubire dintre Ianis şi Elena Hagi a început de mult, însă au fost extrem de discreţi. În 2023 cei doi tineri au decis să facă pasul cel mare. "Noi am avut o conexiune din prima zi. Ştiam că nu este o relaţie de copii. Am simţit o emoţie puternică", a declarat Ianis Hagi într-un interviu exclusiv pentru Observator.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am simţit că ne cunoaştem dintotdeauna. Am ştiut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră", a mărturisit şi Elena Hagi.

Articolul continuă după reclamă

Cine este Elena Hagi, soţia numărului 10 din Naţionala României

Elena Hagi provine dintr-o familie prosperă de oameni de afaceri din Constanţa, acolo unde are investiții în imobiliare și în agricultură. Frumoasa soţie a lui Ianis Hagi a studiat la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, una dintre cele mai cunoscute licee din Constanța. Părinţii ei sunt extrem de mândri de fiica lor.

„Elena este un om minunat elena e o fată foarte organizată.Nu vreau să sune a laudă, dar e o față muncitoare e o fată perseverentă, organizată. Elena a terminat liceul Mircea cel Bătrân, după care a termină 2 facultăți de Relații Internaționale și Drept în Constanța, are masterate. Cred că de la mine vorbește engleză, italiană, spaniolă, și germană, e o fată liniștită și de încredere”, a declarat tatăl Elenei într-un interviu pentru Observator.

Ianis Hagi a fost primit cu multă dragoste în familia Elenei. Părinții ei se mândresc cu faptul că fiica lor are lângă ea un bărbat muncitor si responsabil. „Ianis este un băiat deosebit, civilizat, muncitor, are educație aleasă. Este fiul lui Hagi care este un simbol internațional”, mai spune tatăl Elenei.

„Elenei și lui Ianis le zic să fie împreună, să fie sănătoși bucuroși, să se respecte ei provin dintr-o comunitate deosebită tradițiile și o comunitate deosebită. Tradițiile și obiceiurile trebuie să respectate. Ne bucurăm că trăim momentele astea și să fie bucuroși, să fie fericiți, să muncească. Știu că sunt amândoi perfecționiști”, mai spun părinții Elenei Hagi.

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente mondene ale anului, cununia religioasă a Elenei şi a lui Ianis Hagi, va avea loc în această duminică, în Bucureşti, iar Antena are drepturi exclusive de difuzare a celor mai importante momente din cadrul acestuia. După cununia religioasă, invitaţii sunt aşteptaţi la Domeniul Ştirbey. Imagini exclusive, atât de la cununia religioasă, cât şi de la petrecerea care va avea loc la Domeniul Ştirbey, vor fi transmise în acest weekend de către posturile Antena.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Călătoriți cu trenul pe caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰