Iana Denisa avea 28 de ani şi era din Timişoara. A plecat la mare, iar la jumătatea lunii august apropiaţii au pierdut legătura cu ea. Prietenii şi familia au dat- o dispărută în urmă cu exact două săptămâni.

Cine sunt cele două tinere ucise de cel supranumit Șacalul

"Am păstrat o legătură frumoasă între mine şi ea, urma să ne vedem acum, de ziua mea, pe 16 septembrie. Am încercat să o sun, are telefonul închis. M-a sunat un prieten comun pe care îl avem: „E adevărat ce s-a întâmplat cu Denisa?“ Am zis că nu e posibil aşa ceva, am închis telefonul şi am încercat să sun în stânga, în dreapta", a declarat fostul iubit.

Vezi și

Tânăra a fost găsită fără suflare absolut întâmplător. Un şofer i-a văzut cadavrul, pe marginea drumului ce leagă localităţile Sinoe şi Mihai Viteazu, la 60 de kilometri de Constanţa. Medicii au descoperit că fusese ucisă şi aruncată pe câmp unde a fost sfâşiată de şacali.

La câţiva kilometri distanţă, maşina tinerei era făcută zob. Politistii au dat de urma șoferului care a condus autoturismul si l-au găsit în spital cu răni grave. Aşa a început ancheta care a dezvăluit crima.

Ca o ironie cumplită individul bănuit de omor si-a luat pe reţele sociale pseudonmul de Şacalul. Anchetatorii cred că a avut si complici: doi bărbați și o femeie.

Încă trei suspecți

Au fost percheziţii în cascadă la domiciliile suspecţilor din Năvodari. Anchetatorii caută de ore în şir probe pe care vor să le pună cap la cap astfel încât să găsească o parte din răspunsuri.

Potrivit surselor Observator, tânăra era escortă de lux. După ce a petrecut cu unul dintre bărbaţi la un hotel, a ajuns pe mâna criminalului care a drogat-o și a otrăvit-o. Presupusul criminal locuieşte într-un apartament, la parter, alături de concubina lui şi cei patru copii.

"A fost cu un băiat blond la mine, nu ştiu cum îl cheamă, şi când a venit acum la mine a venit cu un alt băiat, îl cheamă Nicu", a declarat proprietara apartamentului.

De altfel, doi dintre minori au fost luaţi de către inspectorii de la protecţia copilului.

"Tot cartierul acesta este plin numai de tineri care se droghează. A fost de atâtea ori poliţia şi nu s-a luat nicio măsură", a declarat un vecin.

În cele două săptămâni până a fost prins, individul ar fi încercat să-i convingă pe prietenii Denisei că maşina o cumpărase de la ea.

"Eu i-am şi zis că tind să cred că Denisa nu i-a vândut lui maşina şi vreau să văd un contract de vânzare-cumpărare, el a zis că nu există aşa ceva. Ea nu-şi dădea bunurile ei nimănui", a declarat o prietenă a victimei.

Unul dintre complici era de mai mult timp in vizorul politiei pentru trafic de droguri.

"Băiatul meu a stat patru zile, trei zile în casă. Nu ştiu nimic. A făcut un accident cu maşina, s-a urcat la cineva în maşină, şi s-a răsturnat cu maşina. Acel băiat a venit să-i arate noua maşină, să facă o tură cu ea", a declarat mama suspectului.

Anchetatorii cred că Denisa nu este singură victimă a criminalului. În iulie, o altă tânără care presta servicii sexuale a fost găsită fără suflare într-un apartament din Mamaia. Delia, în vârstă de 34 de ani, dispăruse la începutul lunii iulie, după ce a plecat din Tulcea în Constanța. Toate bunurile fetei dispăruseră, iar maşina victimei ar fi fost vândută în Bulgaria.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ...

Întrebarea zilei Aţi dus flori sau alte cadouri în prima zi de şcoală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰