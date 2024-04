Vezi și

În paşi de dans, la cea de-a 11-a ediţie a Convenţiei Comic Con România, sute de tineri deghizaţi în personaje fantastice întorc toate privirile.

Participant: Sunt un personaj din Genshin Impact, Lumine, care e principal în acest joc.

Participant: Sunt Alucard din Castlevania, un anime despre vampiri şi am venit aici să mă distrez cu prietenii.

Participant: Costumul este făcut de mână, peruca e cumpărată, stilizată de prietenii mei.

Participant: Sunt Furina din Genshin Impact, după cum se observă am şi valuri pe trenă.

Andra Vasile, PR manager Comic Con: Pe lângă acurateţea costumului există şi o probă de interpretare. Practic tu trebuie să interpretezi o scenă specifică personajului tău, deci practic e o probă de actorie.

Autografe și fotografii pe bani, la Comic Con 2024

Actorii din Game of Thrones, Harry Potter şi The Witcher au venit la Bucureşti şi dau autografe... contra cost. Pentru un selfie şi o semnătură de la Myanna Buring, Tissaia, din The Witcher şi de la Jack Gleeson, Joffrey Baratheon din Game of Thrones, fanii plătesc între 60 şi 200 de lei, pe lângă biletul de intrare de 75 de lei.

Vizitatorii au putut admira şi una dintre cele mai mari construcţii Lego din Cartea Recordurilor - o scenă din Star Wars.

Cătălin, reprezentantul proiectului: Am ajuns la o suprafaţă de 45 de mp, avem peste un milion de piese, 200 de nave şi peste 2.000 de minifigurine.

Gamerii au putut testa cele mai noi variante ale unor celebri jocuri video şi să cunoască influenceri din domeniu.

Ana Dumbravă, campioană mondială la Counter-Strike: Un alt univers, un univers al gamerilor unde oamenii pot să se întâlnească cu idolii săi, să descopere anumite jocuri si oportunităţi, să fie mult mai motivaţi.

Costin Marian Vrânceanu, influencer jocuri video: Am în jur de 265.000 de urmăritori pe Youtube şi fac asta din 2016 şi contentul meu se axează pe Counter Strike. Organizez competiţii, ofer tutoriale oamenilor care vor să înveţe să joace.

Andreea Milea, reporter Observator: Anul trecut, festivalul Comic Con a adunat peste 50.000 de pasionaţi de filme şi benzi desenate. La ediţia de anul acesta puteţi să mai veniţi şi mâine, aici la Romexpo de la ora 10 dimineaţa şi până la ora 19.

Convenţiile de benzi desenate au apărut pentru prima dată acum 54 de ani, în America

San Diego e capitala Comic Con peste Ocean. Acolo ajung anual 160.000 de fani ai fenomenului mondial, care generează profituri de peste 160 de milioane de dolari pe an.

Frenezia e atât de mare încât, la începutul lunii, un exemplar rar al revistei de benzi desetate cu prima apariţie a lui Superman, din 1938, s-a vândut la licitaţie cu suma record de 6 milioane de dolari.

