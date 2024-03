Vezi și

Pe schiuri sau cu placa, zeci de pasionaţi ai sporturilor de iarnă, au avut de traversat un bazin cu apă rece ca gheaţa, amenajat chiar la baza pârtiei. Totul pentru a-şi demonstra talentul în faţa juraţilor de la evenimentul Slide and Freeze.

Turist: E super fain. Apa nu-i chiar aşa de rece. Are două- trei grade, dar e ok. Am avut un sezon extraordinar. Cei de la arena Platos au făcut zăpadă. Am avut condiţii super de schi. Nu ne putem plânge de nimic.

Cu schiurile la purtător, distracţia a fost garantată. Însă cum apa a fost din belşug, concurenții nu au ratat momentul de a plonja în bazinul cu apă rece.

Concurent: Pregătit de baie. Vremea e caldă. Se putea şi mai bine. Ne mulţumim cu ştrandul.

Concurent: E foarte fain. E o senzaţie foarte faină, de aceea şi venim că e ceva mai special.

Concurent: Am făcut foarte puţină baie anul acesta. Cumva faţă de anii trecuţi am avut ghepul care are vreo 80 de centimetri şi ne-a pus un pic de problemă.

Cea mai aşteptată probă a evenimentului a fost cea în care concurenţii şi-au construit propriile ambarcaţiuni, iar apoi au făcut pârtie spre apă.

Concurent: A fost foarte fain, numai că era cam greu, iar într-un final, am reuşit să ajung la destinaţie. Ai fost ca Leonardo Dicaprio. Am fost, că am avut şi bretele.

Chiar dacă a devenit deja o tradiţie la Păltiniş, concursul Slide and Freeze a avut şi în acest an probe care au făcut deliciul publicului.

Dan Gherman: Avem foarte mulţi concurenţi înscrişi în acest an şi vremea ne ajută. O vreme frumoasă cu soare. Totul ţine de distracţie, dacă nu îţi place pe zăpadă, încerci pe apă.

Spectator: E un concurs special. Nu am văzut niciodată. E primul an în care venim. Anul viitor sper să şi participăm. Sperăm să ne încadrăm. Super tare, ne distrăm.

Oficial, la Păltiniş, sezonul de schi s-a încheiat, însă pârtiile rămân deschise pentru cei care doresc să mai profite de ultima zăpadă.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei SONDAJ: Aţi fost vreodată supus violenţelor în locurile publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰